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陳國基：全力建設北都 助前海企業拓展海外

【明報專訊】政務司長陳國基昨日出席國務院新聞辦公室新聞發布會時表示，香港正全力建設北部都會區，將聯通前海，在金融、物流、專業服務等領域促進高端經濟合作，發展現代服務業，並推動更多前海企業，通過香港拓展海外市場。深圳市委副書記市長覃偉中表示，深圳將主動對接香港北部都會區發展策略，推動港深西部鐵路、前海口岸等規劃建設，持續提升香港居民在深便利化水平。

深圳「主動對接」 便利港人北上

國家發展改革委黨組成員郭蘭峰表示，國家發展改革委會同有關方面，包括有關部門和廣東省、香港、澳門，以《粵港澳大灣區發展規劃綱要》為統領，粵港澳不斷完善「1+N+X」政策體系。他介紹，國家發展改革委會同有關部門分析粵港澳大灣區營商環境現狀和問題，聚焦解決企業提出的問題，對「市場環境、政務環境、法治環境、開放環境、灣區通」作出部署。在財稅領域，對前海符合條件的企業按規定減按15%的稅率徵收企業所得稅，並適時調整企業所得稅優惠目錄。

他又指出，《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》提出一系列針對措施，包括允許前海港資企業選擇香港法律解決合同糾紛，也可以選擇香港作為仲裁地，另外前海新出讓的產業用地繼續向港資港企傾斜，以及免徵在前海工作的香港居民個人所得稅負超過香港稅負的部分等。

《前海總規》助資金雙向流動

陳國基表示，特區政府非常感謝中央最近發布的《前海總規》，提出進一步舉措，以鞏固提升香港作為國際金融中心以及資金雙向流動橋樑的地位，包括積極推進大灣區保險服務中心建設；支持前海企業利用香港平台融資、開拓海外業務、發行綠色債券；以及促進金融科技合作。

在專業服務方面，香港將支持前海推出更多「先行先試」的政策突破。例如在建築及相關工程領域，前海將支持已經備案執業的香港專業機構和個人，在規劃設計等階段提供服務，並擴大試行香港工程建設管理模式範圍。此外，前海將支持會計師事務所，聯合香港會計師展開非審計業務。

深圳打造創投融資航運「集聚區」

覃偉中提到，深圳將實施「前海全球服務商計劃」，打造風投創投、融資租賃、航運服務等集聚區，聯動香港建設國際法律服務中心和國際商事爭議解決中心，推動設立國際船舶登記中心。

明報記者

相關字詞﹕前海總規 陳國基 香港 大灣區

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