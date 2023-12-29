公屋管理六成外判 業界促研增加比例

潘建良指出，協會會員公司現時管理40多萬個單位，其公司管理約8.5萬伙，是公屋外判物業管理公司中最多之一。他稱現時公屋單位約六成外判管理，維持多年，不論公屋增減一直無調整，「多年來無變過，房署和協會均無商討過要改變」。

協會稱明年建議房署檢討

潘稱，公屋管理外判有利改善成本效益，並有多重監管，同時可更靈活及人性化處理程序問題。他認為，政府凍結公務員編制，但未來公屋數目增加，現在是適當時候檢討外判比例。「如果公務員人數保持平穩，不能應付日後更多屋邨的物管服務，這個比例一定要調整」。他說協會有定期與房署溝通，明年會向署方提出檢討增加公屋管理外判比例。

當年房署推行公司化，逾30多間員工成立的物管公司承接多份合約，經過多年現只餘5間員工自組公司。潘建良稱，其公司20多年來成功經驗，是一班擁有豐富經驗的房署不同職系員工參與，靈活是重要因素，「出來做可把自己在房署做不到的事，在物管公司做到。例如20多年前有阿婆的單位壞水箱，在房署管理下要交59.2元，她寧願不維修；但出咗來自己做，見阿婆慘况，可以免費更換，這便是靈活性」。