明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

公屋管理六成外判 業界促研增加比例

【明報專訊】公屋管理外判多年，23年前房屋署鼓勵員工自組公司，自願離職者可承接公屋管理，多年來外判比例維持約六成水平。香港物業服務公司協會主席潘建良表示，隨着未來公屋建屋量趨增，明年會向房屋署要求檢討公屋管理服務外判比例，爭取物管公司承接更多服務。

潘建良指出，協會會員公司現時管理40多萬個單位，其公司管理約8.5萬伙，是公屋外判物業管理公司中最多之一。他稱現時公屋單位約六成外判管理，維持多年，不論公屋增減一直無調整，「多年來無變過，房署和協會均無商討過要改變」。

協會稱明年建議房署檢討

潘稱，公屋管理外判有利改善成本效益，並有多重監管，同時可更靈活及人性化處理程序問題。他認為，政府凍結公務員編制，但未來公屋數目增加，現在是適當時候檢討外判比例。「如果公務員人數保持平穩，不能應付日後更多屋邨的物管服務，這個比例一定要調整」。他說協會有定期與房署溝通，明年會向署方提出檢討增加公屋管理外判比例。

當年房署推行公司化，逾30多間員工成立的物管公司承接多份合約，經過多年現只餘5間員工自組公司。潘建良稱，其公司20多年來成功經驗，是一班擁有豐富經驗的房署不同職系員工參與，靈活是重要因素，「出來做可把自己在房署做不到的事，在物管公司做到。例如20多年前有阿婆的單位壞水箱，在房署管理下要交59.2元，她寧願不維修；但出咗來自己做，見阿婆慘况，可以免費更換，這便是靈活性」。

上 / 下一篇新聞

「高才」子女補缺 中學：擬每級最多收廿人 插班申請逾百 寶血女中：個人化學習方案助適應
「高才」子女補缺 中學：擬每級最多收廿人 插班申請逾百 寶血女中：個人化學習方案助適應
擬兩空置校舍建國際校 教局：應輸才子女需求
擬兩空置校舍建國際校 教局：應輸才子女需求
地產商稱高才帶動中價樓租金升 多揀將軍澳啟德
地產商稱高才帶動中價樓租金升 多揀將軍澳啟德
拆卸升降台突塌 夾斃回收工 機場工場出事 常出入處理廢棄物
拆卸升降台突塌 夾斃回收工 機場工場出事 常出入處理廢棄物
工權會：今年27工業意外28死 九成建造業
工權會：今年27工業意外28死 九成建造業
藝穗會現址續營3年 梁唐青儀入董事會
藝穗會現址續營3年 梁唐青儀入董事會
粉嶺內地生命案再拘一人
粉嶺內地生命案再拘一人
衛署推算港41萬人染乙肝
衛署推算港41萬人染乙肝
炒車男女欲遁 坐的士被趕落車
炒車男女欲遁 坐的士被趕落車
圖炸法院 17歲主腦及招哨兵者同囚6年 「光城者」成員一助牽線囚2.5年 一還押逾年獲撤控
圖炸法院 17歲主腦及招哨兵者同囚6年 「光城者」成員一助牽線囚2.5年 一還押逾年獲撤控
「指證者」惹警疑被起訴 同案兩人指證後認罪
「指證者」惹警疑被起訴 同案兩人指證後認罪
律政司網頁列國安法煽動罪「釋義」 附106案摘要「推國安教育」
律政司網頁列國安法煽動罪「釋義」 附106案摘要「推國安教育」
4月起須購指定垃圾袋 首半年公屋戶免費獲派 物管業促首年全港派垃圾袋免混亂
4月起須購指定垃圾袋 首半年公屋戶免費獲派 物管業促首年全港派垃圾袋免混亂
陳國基：全力建設北都 助前海企業拓展海外
陳國基：全力建設北都 助前海企業拓展海外
長者2元乘車優惠 明年8月起只限樂悠卡
長者2元乘車優惠 明年8月起只限樂悠卡
新娘潭跑車撼燈柱 司機無恙女伴被困
新娘潭跑車撼燈柱 司機無恙女伴被困
海關聖誕反私煙 市值8200萬
海關聖誕反私煙 市值8200萬
人造鑽扮天然 賣貴百倍洗錢 偕印度破跨國集團 涉款5億拘4男
人造鑽扮天然 賣貴百倍洗錢 偕印度破跨國集團 涉款5億拘4男
大學生疑墮虛幣黑錢陷阱 議員倡管找換店
大學生疑墮虛幣黑錢陷阱 議員倡管找換店
海濱拍裸照放上網 40歲女判社服令
海濱拍裸照放上網 40歲女判社服令
潮行GBA：灣區遊西湖 風雅度除夕 惠州重踏蘇東坡足迹
潮行GBA：灣區遊西湖 風雅度除夕 惠州重踏蘇東坡足迹
灣區手記：本地司機 ／文：尚東美
灣區手記：本地司機 ／文：尚東美
【Emily】港漫《時間列車》奪日本國際漫畫銀獎 故事談怎樣接受「失去」 作者彭康兒稱最驚喜聖誕禮物
【Emily】港漫《時間列車》奪日本國際漫畫銀獎 故事談怎樣接受「失去」 作者彭康兒稱最驚喜聖誕禮物
【Emily】林素蔚帶團考察山東 網民續問日本「考察」成果
【Emily】林素蔚帶團考察山東 網民續問日本「考察」成果
【Emily】梅儒瑞街市實戰粵語 網民提議挑戰澳牛
【Emily】梅儒瑞街市實戰粵語 網民提議挑戰澳牛
【Emily】上機體驗前線 國泰CEO遇航班取消
【Emily】上機體驗前線 國泰CEO遇航班取消
【Emily】旅發局邀小紅書博主宣傳廟街
【Emily】旅發局邀小紅書博主宣傳廟街
【Emily】訪長者中心 私隱署義工教防騙
【Emily】訪長者中心 私隱署義工教防騙