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港聞

港聞二

4月起須購指定垃圾袋 首半年公屋戶免費獲派 物管業促首年全港派垃圾袋免混亂

【明報專訊】垃圾徵費明年4月1日實施，屆時市民須購買指定垃圾袋棄置垃圾，政府計劃首6個月向三無大廈及公屋住戶免費提供指定垃圾袋，其間亦設「適應期」，主要以勸喻和警告代替執法，讓公眾逐步習慣。香港物業服務公司協會主席、創毅物業服務顧問有限公司董事總經理潘建良稱，擔心適應期變成執法空窗期，公屋居民首半年會將免費袋儲起留用，並繼續用非指定袋丟垃圾，引致公共屋邨執行措施時出現混亂，促政府考慮首年向全港市民免費派袋，同時可如常執法，讓公眾有足夠時間熟習新措施，並避免造成社會分化。

明報記者 黃偉超

現時全港約85萬個公屋單位近300萬人居住，其中約50萬伙由外判物業管理公司負責管理。香港物業服務公司協會轄下會員公司管理約40多萬個單位，即佔外判總數逾八成，故垃圾徵費推行對其運作影響極大。

潘建良認為，推行垃圾徵費是好事，目的是想市民減用垃圾膠袋，但擔心出現兩大問題，「第一就係執法問題，當居民或業主唔聽話，理論上係犯法，佢犯法就應該拉佢，無理由罰法團」。他以公屋為例，指違規的並非物管公司，卻要物管理公司「包底」，「搵唔到（違規）個人出嚟，你點罰？」

預期居民不守規 物管成本料增兩成

由於預期不少公屋住戶不用指定垃圾袋，物管公司須掏腰包買指定垃圾袋包裹亂棄垃圾，潘相信相關成本會上升兩成或以上，「主要視乎公屋戶質素，若環保意識高的，所產生垃圾量及相關支出反而會減少，相反可能引致有關垃圾量及支出增加，居民、業主不合作則費用會更高」。

至於另一大問題，潘建良關注推行垃圾徵費後將加重前線工作量，「你要點樣去令到前線員工做得開心及舒服，現在最慘係請人艱難」。他說由於清潔工人需用指定垃圾袋，協助清理公共地方出現的垃圾，更要承擔分辨指定垃圾袋真偽的責任，所花工序及時間勢增，令清潔工人離職潮出現，令原本人手不足問題更嚴重。

料居民儲起免費袋 違法棄置垃圾

憂半年適應期變空窗期

對於環境及生態局發出的指引，潘表示半年適應期會令指引淪為空談，存在矛盾，擔心公屋戶會將首半年獲派的免費指定垃圾袋儲起留用，繼續用非指定袋棄置垃圾。他強調，措施需執法配合才有效果，亦恐適應期變相令部分人把大量家居廢物非法棄置，增加屋邨管理工作困難。

環保署回應本報查詢指出，市民需時適應新收費，若實施初期便採取密集且嚴厲執法行動，或許並非提高循規率的最佳安排，但當局對嚴重違規，或屢勸不改的情况仍會採取執法行動。針對亂拋垃圾，無論是否用指定袋或指定標籤，在適應期內仍會被檢控。

環保署指全港派袋違用者自付原則

房署：配合政府協助派袋

環保署又解釋，只向「三無大廈」、鄉郊村屋及公屋（包括過渡房屋）住戶派發免費指定袋，是因為派發方案應具針對性，而非向全港所有住戶派發，否則有違垃圾收費「污染者自付」原則，而派免費袋的時間不應過長，6個月是一個合適時間讓受助人適應收費安排。

房屋署則表示，房委會會配合政府實施都市固體廢物收費，屆時協助派發指定垃圾袋給公屋戶。

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