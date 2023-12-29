律政司網頁列國安法煽動罪「釋義」 附106案摘要「推國安教育」

41宗涉保釋 多關初選案

律政司網頁主要介紹國安法相關條文，包括國安法規管的4類罪行、國安法第43條實施細則，以及《刑事罪行條例》煽動罪。網頁附上106宗案件的摘要，特別提到統計雖截至今年6月30日（即國安法生效第三年），由於終院今年8月的「呂世瑜案」判決十分重要，故亦包括在內。「呂世瑜案」為首宗針對國安法刑期分級制的終極上訴，理大生呂世瑜在煽動分裂國家罪「情節嚴重」下，未因認罪獲三分之一刑期扣減；終院裁定控罪設5年最低刑期具強制性，判呂敗訴。

律政司網頁列出106宗判例，據本報統計，其中55宗案件來自國安法4類罪行、3宗來自國安法實施細則，另有30宗涉煽動罪，整體有41宗涉及保釋（見表）。當中較重要的定罪案件，是高院法官於2021年7月指「光時」口號必然帶有分裂國家之意，裁定唐英傑煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪成。其後開審的人民力量前副主席譚得志煽動案，區院法官曾引用唐英傑案裁決，稱對下級法院提供重要指引。

至於被告能否獲保釋，律政司摘要列出終院於2021年2月的「黎智英案」判辭，終院裁定國安法定下更嚴格的保釋門檻，一度獲保釋的黎智英須還押。本報統計，律政司列表上近27%案件為「35+」初選案被告獲准保釋與否的裁決理由，當中不乏引用「黎智英案」的終院判辭。

除了刑事案，網頁羅列33宗國安法衍生的民事訴訟，涉及警方拘捕蒐證，乃至國安法的審訊安排。唐英傑2021年5月就審訊不設陪審團提司法覆核，被裁定敗訴。另外自2021年2月起，黎智英和壹傳媒提出多宗訴訟，挑戰警方無權查閱新聞材料。黎亦擬委聘英國御用大律師Tim Owen辯護，人大常委於2022年11月釋法，事件衍生5宗訴訟，黎目前正接受審訊。

陳弘毅任榮譽顧問編輯 暫僅英文版

律政司長林定國亦在新聞稿指出，該些案件有助了解「國家安全法律的要求，以及法庭如何適用該等法律」。為網頁擔任榮譽顧問編輯的基本法委員會前委員陳弘毅則稱，國安法生效反映全國性法律和本港普通法制度融合，統整案例有助促進法治。目前網頁只提供英文版，中文版本預計明年初可供公眾閱覽。另外，律政司亦將《基本法》資料讀本上載至網站，內容包括基本法起草材料、人大常委會關於基本法的解釋等。

（港區國安法）