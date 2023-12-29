「指證者」惹警疑被起訴 同案兩人指證後認罪

遭張昊揚指證的同案被告陳凱量昨與其他被告分開提訊，控方正式撤控後，法官李運騰即時指示他離開被告欄，當庭釋放。陳因本案一度還押逾一年，高等法院去年10月批准保釋。

辯方求情時指出，郭文希首先作供指證張昊揚，其後何裕泓亦作供，兩人的證供促使張認罪；又提到郭案發前是名好學生，操行良好；郭同時涉及兩宗國安案，正就「光城者」案在教導所服刑，此前曾還押15個月。

主腦男生稱知錯 張昊揚教會家庭成長

至於被指是本案主腦的何裕泓案發時則是中學生，但自2019年沒有繼續上課，亦沒有退學。辯方形容他原是好學生，前途大好，案發時年僅17歲，沒想過後果便干犯本案，要在獄中度過大好年華，還押期間修讀中史，明白自己的錯誤。李官聞言質疑「或者他不想面對後果」，又指他有精密計劃。

辯方亦主張串謀恐怖活動罪的刑期分級是基於案件造成的後果，因應本案沒帶來實際傷害，建議採納刑期分級較低的3至10年監禁。李官表明不同意，認為被告有意帶來嚴重傷害，若每名串謀失敗的被告都不可能採納較高的刑期分級，「那沒有被告可判囚10年」。

辯方又稱，被告張昊揚案發時是大學生，修讀商科，其父任神職人員、母親是英文教師，在教會家庭成長，本案是單一事件。李官不接納單一事件之說，強調本案有周詳計劃。辯方澄清不是否定本案的嚴重之處，但被告現已承擔責任，深感後悔，承諾不會重犯，冀法庭輕判。

（港區國安法）