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港聞

港聞二

衛署推算港41萬人染乙肝

【明報專訊】衛生署昨發表病毒性肝炎主題報告，首次在人口健康調查納入關於病毒性肝炎調查和測試。根據調查結果推算，本港約有41萬人口感染乙型肝炎病毒，佔整體人口約5.6%；而乙型肝炎表面抗原陽性率在35至54歲年齡組別最高，達8.4%。完成身體檢查的受訪者中，6.2%人有慢性乙型肝炎病毒感染，惟當中約七成沒有就肝臟疾病做醫療跟進。

調查於2020年11月至去年2月期間進行，訪問逾1.6萬名年滿15歲陸上非住院香港人口，其中逾2000名15至84歲受訪者進一步完成身體檢查。

做完體檢知感染 七成無就醫

完成身體檢查的受訪者中，6.2%對乙型肝炎表面抗原測試呈陽性反應，即代表有慢性乙肝病毒感染，當中近四成未有在住戶調查自述為慢性乙肝患者，約七成沒有就其肝臟疾病做醫療跟進，顯示有相當比例慢性乙肝病毒感染者不清楚自己感染狀態。

青少年感染率低 預防措施見效

調查顯示，乙型肝炎表面抗原陽性率在35至54歲年齡組別最高，有8.4%，35歲以下組別陽性率明顯較低，15至24歲及25至34歲組別陽性率分別為0.3%及1.5%。衛生署稱，這反映本港自1980年代實施普及兒童乙型肝炎疫苗接種計劃和其他預防乙型肝炎母嬰傳播的措施，有效降低年輕一代感染率。

衛生署指出，約15%至40%未有接受治療的慢性乙肝患者，長遠會發展至可致命的肝臟疾病，如肝硬化和肝癌。該署提醒市民採取措施預防感染病毒性肝炎，較高感染風險者應做測試，慢性肝炎患者應及早做醫療跟進。

相關字詞﹕病毒性肝炎 乙型肝炎 衛生署

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