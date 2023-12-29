明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

粉嶺內地生命案再拘一人

【明報專訊】22歲內地碩士生上周六（23日）被發現倒斃在粉嶺圍一處空地，警方先後拘捕3名男子，其中兩人懷疑在毒品派對替事主注射冰毒。3人昨被押解往粉嶺裁判法院提堂，分別控以誤殺、販毒和阻止埋葬屍體共3項罪名。案件押後至明年3月21日再訊，以待控方進一步調查，包括化驗蒐證和追查在逃疑犯，其間3人須還押。

3名被告依次為保安員關永賢（51歲）、都會大學李嘉誠專業進修學院護理學一年級生鄭嘉富（20歲），以及報稱無業的鄭思仲（62歲）。

關永賢及鄭思仲被控於今年12月23日在新界粉嶺馬會道粉嶺圍二巷23號屋非法殺死男子許文俊。關另被控同日同地非法販運危險藥物；3人另被控同日同地與另外兩名不知名男子，阻止埋葬許文俊的屍體。

3被告3月再訊 續還押

控方申請將案件押後至明年3月21日再訊，待警方化驗蒐證、翻查閉路電視，以及調查涉阻止埋葬屍體的在逃男子，其間反對3名被告保釋。關永賢和鄭嘉富沒有保釋申請，辯方僅為鄭思仲申請保釋，署理主任裁判官鄭念慈聽畢陳辭拒絕，3人均須還押。

另外大埔警區重案組人員經再進一步調查，前日傍晚（27日）6時許在高鐵西九龍站拘捕一名25歲姓萬本地男子，涉嫌阻止合法埋葬屍體，他今日將會在粉嶺裁判法院提堂。

【案件編號：FLCC 2178/23】

相關字詞﹕粉嶺裁判法院 阻止合法埋葬屍體 販毒 內地生 誤殺

上 / 下一篇新聞

「高才」子女補缺 中學：擬每級最多收廿人 插班申請逾百 寶血女中：個人化學習方案助適應
「高才」子女補缺 中學：擬每級最多收廿人 插班申請逾百 寶血女中：個人化學習方案助適應
擬兩空置校舍建國際校 教局：應輸才子女需求
擬兩空置校舍建國際校 教局：應輸才子女需求
地產商稱高才帶動中價樓租金升 多揀將軍澳啟德
地產商稱高才帶動中價樓租金升 多揀將軍澳啟德
拆卸升降台突塌 夾斃回收工 機場工場出事 常出入處理廢棄物
拆卸升降台突塌 夾斃回收工 機場工場出事 常出入處理廢棄物
工權會：今年27工業意外28死 九成建造業
工權會：今年27工業意外28死 九成建造業
藝穗會現址續營3年 梁唐青儀入董事會
藝穗會現址續營3年 梁唐青儀入董事會
衛署推算港41萬人染乙肝
衛署推算港41萬人染乙肝
炒車男女欲遁 坐的士被趕落車
炒車男女欲遁 坐的士被趕落車
圖炸法院 17歲主腦及招哨兵者同囚6年 「光城者」成員一助牽線囚2.5年 一還押逾年獲撤控
圖炸法院 17歲主腦及招哨兵者同囚6年 「光城者」成員一助牽線囚2.5年 一還押逾年獲撤控
「指證者」惹警疑被起訴 同案兩人指證後認罪
「指證者」惹警疑被起訴 同案兩人指證後認罪
律政司網頁列國安法煽動罪「釋義」 附106案摘要「推國安教育」
律政司網頁列國安法煽動罪「釋義」 附106案摘要「推國安教育」
4月起須購指定垃圾袋 首半年公屋戶免費獲派 物管業促首年全港派垃圾袋免混亂
4月起須購指定垃圾袋 首半年公屋戶免費獲派 物管業促首年全港派垃圾袋免混亂
公屋管理六成外判 業界促研增加比例
公屋管理六成外判 業界促研增加比例
陳國基：全力建設北都 助前海企業拓展海外
陳國基：全力建設北都 助前海企業拓展海外
長者2元乘車優惠 明年8月起只限樂悠卡
長者2元乘車優惠 明年8月起只限樂悠卡
新娘潭跑車撼燈柱 司機無恙女伴被困
新娘潭跑車撼燈柱 司機無恙女伴被困
海關聖誕反私煙 市值8200萬
海關聖誕反私煙 市值8200萬
人造鑽扮天然 賣貴百倍洗錢 偕印度破跨國集團 涉款5億拘4男
人造鑽扮天然 賣貴百倍洗錢 偕印度破跨國集團 涉款5億拘4男
大學生疑墮虛幣黑錢陷阱 議員倡管找換店
大學生疑墮虛幣黑錢陷阱 議員倡管找換店
海濱拍裸照放上網 40歲女判社服令
海濱拍裸照放上網 40歲女判社服令
潮行GBA：灣區遊西湖 風雅度除夕 惠州重踏蘇東坡足迹
潮行GBA：灣區遊西湖 風雅度除夕 惠州重踏蘇東坡足迹
灣區手記：本地司機 ／文：尚東美
灣區手記：本地司機 ／文：尚東美
【Emily】港漫《時間列車》奪日本國際漫畫銀獎 故事談怎樣接受「失去」 作者彭康兒稱最驚喜聖誕禮物
【Emily】港漫《時間列車》奪日本國際漫畫銀獎 故事談怎樣接受「失去」 作者彭康兒稱最驚喜聖誕禮物
【Emily】林素蔚帶團考察山東 網民續問日本「考察」成果
【Emily】林素蔚帶團考察山東 網民續問日本「考察」成果
【Emily】梅儒瑞街市實戰粵語 網民提議挑戰澳牛
【Emily】梅儒瑞街市實戰粵語 網民提議挑戰澳牛
【Emily】上機體驗前線 國泰CEO遇航班取消
【Emily】上機體驗前線 國泰CEO遇航班取消
【Emily】旅發局邀小紅書博主宣傳廟街
【Emily】旅發局邀小紅書博主宣傳廟街
【Emily】訪長者中心 私隱署義工教防騙
【Emily】訪長者中心 私隱署義工教防騙