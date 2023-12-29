粉嶺內地生命案再拘一人

3名被告依次為保安員關永賢（51歲）、都會大學李嘉誠專業進修學院護理學一年級生鄭嘉富（20歲），以及報稱無業的鄭思仲（62歲）。

關永賢及鄭思仲被控於今年12月23日在新界粉嶺馬會道粉嶺圍二巷23號屋非法殺死男子許文俊。關另被控同日同地非法販運危險藥物；3人另被控同日同地與另外兩名不知名男子，阻止埋葬許文俊的屍體。

3被告3月再訊 續還押

控方申請將案件押後至明年3月21日再訊，待警方化驗蒐證、翻查閉路電視，以及調查涉阻止埋葬屍體的在逃男子，其間反對3名被告保釋。關永賢和鄭嘉富沒有保釋申請，辯方僅為鄭思仲申請保釋，署理主任裁判官鄭念慈聽畢陳辭拒絕，3人均須還押。

另外大埔警區重案組人員經再進一步調查，前日傍晚（27日）6時許在高鐵西九龍站拘捕一名25歲姓萬本地男子，涉嫌阻止合法埋葬屍體，他今日將會在粉嶺裁判法院提堂。

【案件編號：FLCC 2178/23】