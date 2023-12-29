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港聞

港聞二

藝穗會現址續營3年 梁唐青儀入董事會

【明報專訊】中環藝穗會會址現時租約明年3月31日屆滿，政府昨公布，藝穗會獲准原址營運多3年。藝穗會同日公布，前特首梁振英的夫人梁唐青儀及指揮家麥家樂加入董事會，消息稱是「看中」梁太參與青年團體工作，例如女童軍總會會長，盼有助帶動年輕一代接觸藝穗會；藝穗會明年起陸續再有新董事加入。

稱梁太具青年團體經驗

指揮家麥家樂亦加入

梁唐青儀本職律師，梁振英任特首時，梁太曾任制服團體青少年軍總司令。梁卸任後，梁太續參與青年內地交流工作，如創辦同心同根會。藝穗會在公布中，形容梁太與麥「在文化和創意產業領域擁有豐富的藝術管理經驗」，「在業內一直深受尊敬」。

有別於過去定期續租，政府早前就藝穗會的「服務協議」公開招標，營運者須配合《十四五規劃綱要》中中外文化藝術交流中心定位等要求。藝穗會稱，將致力配合政府政策，將香港發展成中西藝術匯聚的樞紐。根據服務協議，倘營運者營運或管理未能令政府滿意，或違反服務協議，政府有權發出3個月書面通知後終止協議。

藝穗會目前租用屬一級歷史建築、前身為舊牛奶公司倉庫的中環下亞厘畢道2號南座，今年4月政府與該會續租1年並招標。政府引述營運的藝穗節公司計劃書，將推出包括中華文化藝術、藝術科技及跨界別表演等新節目。

相關字詞﹕梁唐青儀 藝穗會

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