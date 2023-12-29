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工權會：今年27工業意外28死 九成建造業

【明報專訊】今年工業意外頻生，工業傷亡權益會昨開記招回顧工傷和職安大事，並引述該會統計指出，今年所有行業共有74宗致命意外，當中27宗屬工業意外，導致28人死，建造業佔24宗釀成25死，而高處墮下或離地意外繼續是「死亡重災區」。若計及昨午赤鱲角事故，則增至28宗致命工業意外釀29死。工權會總幹事蕭倩文提到，政府近月雖有加強巡查地盤，但認為效果有限。

高處墮下「重災」

根據工權會統計，今年所有行業共有74宗致命意外，其中工業意外佔27宗，導致28人死亡。意外類別方面，「工作期間猝死」佔所有致命意外最多，有18宗，高處墮下或離地意外佔13宗。

蕭倩文表示，高空工作風險最高，故其意外死亡人數過往一直高企，惟發現不少工人從木梯或樓層孔洞等墮下，指工人改用穩固的工作枱和封好樓層孔洞，便可減少意外。她又強調，意外並非單一原因所致，亦包括工程事前沒有風險評估、執行時沒跟足安全指引。

地盤見巡查即停工 難察問題

蕭認為，縱使勞工處突擊檢查地盤，但形容「上有政策下有對策」，當人員到達地盤門口，地盤則即時停工，致未能發現工人在高空工作時未扣好安全帶等問題，只察覺地盤內出現阻塞走火通道等環境問題。

工權會又指出，今年發生至少10宗吊運意外，造成5名工人死亡。工權會幹事劉家樂表示，意外令人關注吊運工作的危險和地盤安全情况。他說現時已制定吊運工作的安全程序，例如需做圍封工程和遵從訊號員指示，而吊運物件時，不可有人在吊運物件下工作，但因地盤工序緊逼和需要趕工，令工人在吊運或無圍封環境下工作。工權會認為，當局有責任確保所有施工地盤都嚴格執行安全指引，並加強前線員工和管理人員的安全程序培訓。

相關字詞﹕工業傷亡權益會 工業意外

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