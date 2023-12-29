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港聞二

拆卸升降台突塌 夾斃回收工 機場工場出事 常出入處理廢棄物

【明報專訊】從事回收的男工人昨日於赤鱲角機場維修工場，以風煤切割一座廢棄的裝卸升降台時，「台面」突然塌下，他被夾於鉸剪支架。消防及大嶼山醫院流動醫療隊到場協助，事主被救出後證實死亡。勞工處派員到場調查，並發出「暫時停工通知書」，停止升降台拆卸工作。

特許服務商範圍 機管局促交報告

機管局發言人稱，特許經營服務商地勤設備工程有限公司，位於機場租戶禁區的專用範圍發生意外，已要求該公司就意外提交報告。地勤設備工程有限公司回覆查詢表示，死者為一名外判商工人，當時為一台報廢的舊設備做回收處理；公司對事件深表難過，深切慰問家屬，將全力協助警方及有關部門調查意外成因。

警方昨午12時許接獲職員報案稱，一名男子於航膳西路7號機場維修工場被困升降台支架，重傷昏迷。消防接報到場，災難應變救援隊亦奉召到場協助，利用工具將塌下「台面」升高及固定，救出男子，他獲救時身體多處嚴重受傷，當場證實死亡。警方初步調查相信，他切割廢棄的升降台時，意外被墮下部件壓倒，死因待驗屍確定。仵工昨午4時許到場將遺體舁送殮房。

任回收多年 料獨自工作

據了解，死者33歲姓李，已婚，是一間環保回收公司東主，其家族經營回收廢鐵生意，該升降台「台面」約4米乘12米，相信他駕貨車至上址獨自工作，因升降台體積龐大，需切割較細部件運走。工聯職安健協會副主席葉偉明表示，死者從事回收廢鐵多年，經常在機場回收不同廢棄設備，事發時正值午飯時段，未有其他人目擊經過，希望政府及相關部門查明意外原因。據現場相片所見，一輛吊臂貨車吊起一件傾斜的「台面」，多名消防員蹲下視察「台面」下的空間，相信是死者被困的鉸剪支架位置。

專家：或因液壓唧故障

建造業總工會安全顧問李光昇表示，裝卸升降台（loader）用以輸送行李或貨物，「由地下升到上飛機肚，再推入飛機內」，設有液壓唧筒協助「台面」升降。李稱涉事升降台已廢棄待回收，估計液壓唧有可能故障，令升降台於拆卸期間突然塌下。他提到，工人從事工作平台的拆卸程序時，宜先以起重機平衡地吊起拆卸物，或以木方支撐升高空間，避免在懸吊狀態下拆卸。他強調工人及僱主應嚴格遵守安全程序，因相關程序是因工業意外而制定，「所有程序嘅嘢都係用工人嘅血換返嚟」。

工業傷亡權益會幹事劉家樂到場了解後說，今年曾有切割拆卸工序期間物件墮下致工人傷亡，他認為相關工作安全風險不容忽視，希望日後加以留意。工權會對意外感到悲痛，稍後會接觸死者家屬提供協助。

相關字詞﹕赤鱲角機場 工業意外

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