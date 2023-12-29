地產商稱高才帶動中價樓租金升 多揀將軍澳啟德

中原稱有望帶起樓價 美聯料需時

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，政府引進人才的速度及幅度很大，今年租務市場直接受惠，「樓價下跌了5%，而租務就升了8%，租金很強勁，我想是因為多了需求」。他相信租務需求能逐步帶起樓價，而且來年政府或有政策救經濟，加上美國的息口見頂，「可能樓價會慢慢追上來」。

他稱不少高才屬中產，要求的房型以3房以上為主，間接幫助中價樓及豪宅租務，加上政府向外來人才置業印花稅實施「先免後徵」措施，反應不俗，「有一半以上（客戶）會繼續留港，落地生根」。

美聯物業首席分析師劉嘉輝亦說，本港現時樓價跌、租金升的背馳以往很少出現，「通常樓價跌，租金也跌，經濟不好」。他預料高才通是租金上升原因之一，而高峰期一般在5至10月，適逢暑假高才會帶同家人來港方便子女升學，令該時期租金升幅較急速。

不過，劉嘉輝稱多數高才初到香港都會保守選擇租樓，故未能完全反映對樓市的刺激。至於何時會帶動樓價，他估計仍需一段時間，「我相信整體來說是正面的，但是否完全發揮，是還未的」。

至少3房 傾向半新樓「似小區」

被問哪些房型較受來港高才歡迎，劉嘉輝說部分經濟能力相對好的高才會選擇月租3至5萬元的住屋，部分甚至超過5萬元，許多傾向選擇與內地小區管理類似的半新樓，例如將軍澳、啟德等新市鎮的屋苑。陳永傑說，部分高才喜歡月租2至3萬元，位於奧運站、將軍澳及地鐵上蓋，或交通方便的大圍等市區住宅。

（高才通一周年）