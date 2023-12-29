「高才」子女補缺 中學：擬每級最多收廿人 插班申請逾百 寶血女中：個人化學習方案助適應

寶血女子中學副校長（學生成長）曾梓維透露，本月中在大灣區教育展收到逾百份插班申請，大部分是「高才子女」，將邀請他們面試及筆試，預計下學年最多在各級錄取20多名相關學生。他稱校方今學年取錄3名高才子女，教師會為他們設計個人化學習方案，安排加入不同制服團體或課外活動。

中文聆聽粵普並用 專人教廣東話

曾梓維說，不少高才家長關注子女如何適應用廣東話學習、文化差異，校方有相應適應課程，其中在中文科聆聽訓練時會粵普並用，照顧普通話為母語的學生，亦安排專人指導新來港學生講廣東話，並培訓學生擔任活動的普通話司儀，讓他們發揮所長。

面對香港學生人口萎縮，曾梓維相信各項輸入人才計劃的新生可填補本地生不足的缺口，「對香港是很大的新生源，不同學校各取所需，我們想收多些叻的學生，提升整體學術等水平，某些收生不足的學校，也可吸納這些優秀學生」。

作為本港公帑資助學校，被問到若服務對象愈來愈多非本地生，本港教育體系是否仍健康，該校副校長（學與教）司徒美儀表示，高才父母來港工作，期望子女將來亦在港工作，同為港貢獻，「我們是配合祖國和大灣區整體發展趨勢，香港學生也可融入大灣區，其實是共榮的良好政策」，強調該校歡迎高才女子入讀。

優才家長：內地「填鴨式」 港選科活動多

在內地開設工程公司的蔡先生2019年申請優秀人才入境計劃，獲批後因新冠疫情延至今年來港，安排女兒蔡㦤本學年插班，讀寶血女子中學三年級，看中該校是女校及天主教。

蔡先生認為兩地教育模式差異大，香港學術自由度較高，「內地課堂以老師講課、學生聽為主，是填鴨式教育，香港以學生為主導，有很多選修科、社團活動選擇，這樣的話，可能人的思維更開放」。他說女兒優勢在於數學成績佳，但語言和獨立思考能力需再培訓。

來港讀書近4個月的蔡㦤說，入學時老師願以普通話指導她，並安排懂普通話的女生坐在一起，「讓我更快融入香港的學習」；她現時參加校內粵語班和英語班，「學習目標是把英語和粵語學好，將來好好考DSE（文憑試）」。

未來5年中一生先增後減 灣仔2025年不足千人

根據教育局本月提供的推算數據，未來5年居港的12歲學齡人口（適齡讀中一）先升後跌，由2024年的6.83萬，跌至2026年5.37萬的低位，跌勢較明顯在2025年，局方推算屆時全港17區的學生人口均下跌，灣仔區跌穿千人關口至800，跌幅達27%成各區之最，僅離島區學生人口維持約2100。

明報記者

（高才通一周年）

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