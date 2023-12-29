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潮行GBA：灣區遊西湖 風雅度除夕 惠州重踏蘇東坡足迹

【明報專訊】2023年即將過去，在今年最後一個周末周日，不妨去一些不落俗套的地方度除夕。作為大灣區面積第二大的內地城市，惠州旅遊資源十分豐富，除了沿海岸線的雙月灣、大亞灣，惠城區亦有中國三大西湖之一的惠州西湖，還可尋找北宋文學家蘇東坡的足迹。雅致以外，亦能漫步文旅街區祝屋巷、水東街，在舊酒廠改建的文創社區「打卡」。

明報記者 司徒聰穎

惠州西湖是國家5A級風景區，坐落惠城區中心，由西湖景區和紅花湖景區組成，總面積20.91平方公里。「西湖」一名最早來自蘇東坡貶謫惠州時所作的詩詞，惠州西湖因此揚名，至今仍留有和他有關的蘇堤、西新橋、王朝雲墓等遺蹟。惠州西湖曾與杭州西湖、潁州西湖合稱「中國三大西湖」。

賞六橋十八景 漫步祝枝山舊居

惠州西湖的景觀由「五湖六橋十八景」組成。入口的東大門是惠州古城門之一，又稱平湖門，門後不遠處是長300米的蘇堤，堤上有西新橋，是「六橋」的第一橋。蘇堤和西新橋均是蘇東坡帶頭捐資修成。

十八景之一的泗洲塔，又稱寶塔、玉塔，是惠州西湖標誌建築，始建於唐代，重建於明代。泗洲塔身呈平面八角形，共7層，為樓閣式佛塔，其中一、二層各有6個佛龕，遊客能在湖區大部分角落觀看寶塔雄風。蘇東坡對此塔情有獨鍾，稱之為大聖塔，賦詩《江月》：「一更山吐月，玉塔臥微瀾。」

為紀念蘇東坡與惠州西湖的淵源，景區有東坡紀念館介紹其生平。另有始建於明朝的准提寺，以及融合嶺南傳統建築與惠州民居院落的豐渚園等名勝。

離開豐渚園，大約8分鐘路程便去到西湖邊的祝屋巷，傳聞與唐伯虎齊名的「江南四大才子」之一祝枝山及其後人曾居於此，因而得名。2020年祝屋巷改建，如今巷內遍佈文創商舖與食肆，也有陶瓷、針織、油畫等手工藝店，是當地新晉景點。

與東大門隔江相望的合江樓，蘇東坡曾賦詩《寓居合江樓》，讓此樓一躍成為廣東六大名樓之一。不過合江樓原址已成民居，2006年在附近重建，如今的合江樓是仿清代官式風格，夜幕降臨時燈光亮起，如一座發光寶塔。

水東街享美食夜生活 再遊文創區

在合江樓夜景襯托下，旁邊富有煙火氣的水東街，是年輕人夜生活的熱點，青磚白牆的騎樓下匯聚各類小食攤位、酒吧、文創市集等。沿水東街直行有一條「喜碧海鮮街」，原本是一家名為「喜碧」的海鮮店，因獲央視節目介紹而人氣急升，連開10家分店盤踞整條街巷，成為惠州以食得名的地標。

惠州也有不少文藝好去處。位於惠城橋東黃家塘街的野島文化生活社區，由始建於1951年的東江釀酒廠舊廠房改建，保留老酒廠建築特色，如紅磚煙囪、酒缸等，多個品牌和商舖進駐，包括餐飲、酒廊、民宿、咖啡書屋、畫廊，是年輕人喜愛的生活社區。

惠州西湖

開放時間：周一至周日08:00-22:00

地址：惠州市惠城區環城西路2號

交通：西九站坐高鐵至惠州北站，轉乘網約車或的士，車程約半小時

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