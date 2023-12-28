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五度連任 石籬村長：光榮無憾 爭建天橋跑步巡區 扎根24載林紹輝轉戰YouTube

【明報專訊】不少資深區議員都會形容其職業是「街坊地保」，有「村長」之稱的民主黨葵青區議員林紹輝，自1999年在石籬選區勝出後，五度連任，一直成為區議員長達24年。生於斯、長於斯，林紹輝自幼在石籬邨第14座長大，偶然在時任立法會議員李永達邀請下做地區工作，曾為街坊爭取建天橋、升降機，甚至會跑步巡區。對他來說，社區是屬於大家，因此不管誰人求助也會幫。面對將失去議席，林紹輝不捨，但已經慢慢習慣，未來會先休息調節，同時亦會經營YouTube平台，繼續發放社區資訊。

李永達一通電話 造就區佬生涯

林紹輝形容小時候無事幹，會經常留意街上發生的一切，包括石籬社區會堂投票站，每當選舉日就會有很多人投票。小時候已留意李永達，因媽媽支持，而且「李永達幫石籬街坊做了很多」，包括當年協助他和家人在石籬邨重建時原區安置。隨後林紹輝在義工活動中認識李永達，1998年時接獲李永達電話，邀請他在石籬區做地區工作，「那時候完全沒有心理準備，我也沒有想過會選上」。這一通電話，造就林紹輝24年的區議員生涯。

訪問期間，林紹輝自豪地說自己在石籬邨走到哪裏都有不同故事可以談，原來初出茅廬的他也很膽怯，「連揸咪都驚，手震、臉紅耳熱」。他憶述，最初做區選員時也有撞板，有次有市民拿着竹說要打他，他卻倒追對方，想着自己為居民做事，覺得應該要受人尊重；另一例子是他曾經向一個拖住小孩的伯伯稱「你孫兒長得不錯」，其後才發現原來小孩是伯伯的兒子，最終被罵。

林紹輝最初上任時並非全職區議員，適逢重建，他決定辭去原來的維修員工作，成為全職區議員，開始認識社區，與區內居民建立互信，並會將電話放在牀頭，區內一發生事就會工作。「有誰會有空找議員？找議員幫忙的都是走投無路」，林紹輝認為在別人最無助的時間提供協助，會感到滿足和安心。訪問前幾天，林紹輝舉行辦事處閉幕儀式，不少街坊前來道別，亦有街坊短訊致謝，他說感到光榮和無憾，「我覺得人生中，當上區議員的20多年，在區內受到街坊尊重已經很好」。

自1998年就加入民主黨至今，在地區工作時鮮談政治，被問會否離任後選擇退黨，林紹輝說沒有想過，稱即使退黨也會被罵，且區內不少人都知他是民主黨成員。不過亦有選民明言是支持他，而非民主黨。

2019年政府重劃選區

夫妻檔出戰勝選拍住上

政壇不時會出現夫妻檔，林紹輝太太劉貴梅2019年參選，當上葵青區議會大白田東選區區議員，兩夫妻在區內拍住上。林稱，太太每屆都替他助選，當時政府重新劃區，大白田東選區屬新選區，他一人兼顧不了，因此鼓勵太太出選，最後兩夫妻同心協力，走過這4年議會之路。

「沒有議辦，但有很多事不一定要辦事處才可處理，一個電話已經可以做到很多。」林紹輝和劉貴梅現時經營名為「石籬邨公所」的YouTube頻道，會自行剪片、發放區內資訊。「很多人說我生活都急，任期完成後我知道需要休息和調節」，話雖如此，但林紹輝認為，如果熱愛香港，每個人應在其崗位上多出一分力，相信即使失去議席，林紹輝或會以另一個身分繼續出一分力。

明報記者 陳亦瀅

（區議員告別系列．完）

相關字詞﹕區議員 李永達 劉貴梅 林紹輝 區議會選舉

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