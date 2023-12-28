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港聞

港聞二

司機貨車休息遭掃射 氣槍男被捕

【明報專訊】男司機昨凌晨在油麻地吳松街客貨車內休息，被一名男子敲窗拍醒，並遭對方以兩支氣槍掃射及棍狀硬物襲擊，事主跑到唐樓梯間躲避，其後再往便利店求助及報警，他頭及手受傷送院。槍手棄下兩槍逃去，警方經深入調查，約9小時後在廟街拘捕槍手。據悉，被捕男子有精神病紀錄，不排除出現幻覺及幻聽而傷人。

疑犯有精神病紀錄

66歲姓林男司機，面部有10處瘀傷，頭部有4處裂傷，救護車送院時清醒，經治理後情况穩定。

事發於昨凌晨4時許，林在油麻地消遣後，到停泊在吳松街61號對開表位的客貨車上休息，突然有一名男子敲打車窗，他遂下車了解，該名男子兩手分別以一支「手槍」及一支「衝鋒槍」向林掃射，並以硬物襲擊。「槍林彈雨」下，林負傷躲避，一度逃到上海街168號唐樓梯間，待槍手離開後，再走到上海街與寧波街交界便利店，由店員協助報警，其逃跑路線及便利店均留有血漬。

司機逃至便利店沿路遺血漬

救護車接報到場，將事主送院治理。警員在附近一帶兜截可疑人，其後在廟街166號對開檢獲一支已破爛的「衝鋒槍」，並在林的客貨車附近再發現一支「手槍」及多粒BB彈。警方經初步調查，指檢獲的兩支槍均為氣槍，射擊能量有待化驗，案件列傷人，交油尖警區重案組跟進。

現場住所共檢3氣槍BB彈

林稱沒與他人結怨，與襲擊者不相識。據悉，用來襲擊林的硬物是一支電筒。

警方其後翻查附近一帶閉路電視片段，經深入調查後鎖定涉案男子，探員昨午約1時在廟街170號一單位，以涉嫌傷人拘捕47歲姓黃男子，警方亦在其單位檢獲另一支長氣槍、兩袋BB彈及兩個氣槍用的氣罐，其襲擊動機有待調查。

相關字詞﹕氣槍 傷人

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