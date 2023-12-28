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港聞二

復康者醫療垃圾多 憂徵費增負擔 組織倡憑醫生紙取袋 環署：違污染者自付原則

【明報專訊】垃圾徵費明年4月1日起實施，環保署表示，一個3至4人家庭每月垃圾費開支約30至50元，惟病人自助組織路向四肢傷殘人士協會調查顯示，以每個0.6元的5公升指定垃圾袋計算，近三成復康者每月需用150至240個垃圾袋，以棄置尿片及尿芯等醫療消耗品，即每月平均需額外支付90至144元，接近一般家庭的4倍。協會副主席蘇永通認為垃圾徵費對復康者不公，令他們間接成為政策下的犧牲者。

調查：三成復康者多花3倍買袋

蘇又說，除非政府規定街邊及殘廁垃圾桶需用指定垃圾袋，否則「不知實施後會否塞爆」。環保署昨回覆本報查詢稱，按公平與「污染者自付」原則，減少廢物責任應由社會共同承擔，無所例外。協會本月初進行「復康人士使用醫療消耗品的習慣及對垃圾徵費看法」調查，訪問180名復康者、長期病患者及照顧者。調查發現，逾四成受訪者每日需更換尿片及尿芯等高密度醫療消耗品3至5次或以上；而86%受訪者對垃圾徵費實施後不能減少用醫療消耗品感到擔憂。

照顧者：癱兒日換6尿片

用8至10垃圾袋

「可否叫他不排泄？不可以吧。」現年70歲的照顧者「禮謙媽」道。禮謙媽需照顧因車禍而長期臥牀的兒子，每日需替他更換6次尿片及尿芯，加上即棄牀墊等醫療消耗品，若以5公升指定垃圾袋計算，每日至少需用8至10個垃圾袋。她說，她及其子不符合受惠政府向領取綜援及長者生活津貼的人，每人每月提供額外10元津貼購買垃圾袋的措施，認為措施未涵蓋傷殘人士屬不公，令不符資格的傷殘人士承受沉重負擔。

協會建議政府允許傷殘人士和長期病患者，憑醫生或治療師的證明文件到地區殘疾人士支援中心或地區康健站，免費領取處理醫療消耗品所需的垃圾袋，確保他們獲足夠的垃圾袋，並適當地處理使用過的醫療消耗品，減輕復康者和長期病患者應付長遠生活的經濟負擔。

環署：豁免個別群組損公平

環保署回覆本報查詢稱，理解社會部分人因不同原因或需棄置較多垃圾，但為特定群組的人提供豁免會削弱公平與「污染者自付」原則，法例中亦無賦權政府以盛載醫療消耗品為原因而提供免費垃圾袋的條文。署方稱，因難核實用垃圾袋者的身分，在法例中為某類產品專用的垃圾袋訂定條文會造成行政或執法困難。

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