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港聞

港聞二

商場舖工傷不治 警無介入家屬起疑 警曾接報稱墮梯 事主兒子聽聞絆倒肇禍

【明報專訊】六旬男工上月在尖沙嘴商場The ONE店舖裝修時撞傷頭部，延醫兩日不治，其妻兒認為案件離奇報警。其妻子稱，報案後方知意外後警方未有介入調查，懷疑有人淡化事件，哭訴「我希望出事真係要有警察到場，唔好畀班人（將事發現場）整到乾乾淨淨，好似我老公死得咁冤枉」。

涉事店舖昨日如常營業，門外有開張花籃，記者向店員查詢，對方稱不知道裝修時發生工業意外。勞工處回覆稱高度關注上月21日在尖沙嘴一個建築地盤發生的一宗致命工業意外，意外中一名男工在工作期間懷疑撞傷頭部，送院後於11月23日不治。勞工處於同月23日接獲警方通知後，已即時派員到意外現場展開調查。勞工處表示正全速調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任。工業傷亡權益會亦正協助死者家人追究事件責任。

警列「意外傷無需協助」

家屬質疑有人淡化事件

61歲姓何死者是電器技工，與太太育有一名已成年兒子。兒子何先生向本報透露，當日獲悉父親意外受傷，即趕赴醫院，並向負責處理父親出糧事宜、陪同送院的「林先生」了解情况，林當時稱父親沒有大礙，「整親個頭少少，個頭後面有5毫硬幣大的傷口」，林強調他送院時清醒，戴氧氣罩時曾反抗。事主延至23日證實不治，家人覺得案件可疑，當日傍晚到警署報案，始知警方未有介入，「因為如果是工業意外，或者工地出咗事，我相信警方一定會介入」，懷疑有人報案時淡化事件。

負責出糧者陪送院

子引述「整親個頭少少」

警方回覆查詢稱，上月21日下午4時40分接獲一名男子報案，指一名男工於The ONE商場工作時，從兩呎高的梯「跣倒」，在半清醒狀態下送院，案件列為「有人意外受傷無需警方協助」處理。何先生表示，涉事現場店舖正在裝修，「（事後返回）現場係冇嗰條梯，佢完全執到乾乾淨淨」，只遺下懷疑涉案手推車及電線，不排除現場已被「清理」。

商場承諾查閉路電視 沒音信

家人表示暫未知死者受僱哪一方，但他們事後曾約見商場代表，詢問可否翻看閉路電視了解詳情，惟對方承諾後卻杳無音信，至今據他們所知是拉車肇禍，被地面的繩絆倒，頭部撞牆受傷，但他們對此存疑。

相關字詞﹕工業意外 尖沙嘴

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