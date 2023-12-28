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港聞二

油麻地便利店命案 越裔男終極上訴駁回

【明報專訊】油麻地碧街7-Eleven便利店男店東7年前遭偷薯片的加籍越南漢用利刀插傷，6日後死亡，越南漢早年就謀殺罪受審，被陪審團裁定罪成判囚終身，他不服定罪向終審法院申請上訴許可，兩周前被駁回。終院昨日頒布判辭，指申請方主張申請人受挑釁犯案，但有關理據圍繞申請人的精神狀况，兩者概念有異，申請方的理據無合理可爭辯之處。

主張受挑釁犯案 終院不信納

申請人Bui Van Cuong（案發時32歲）被控於2016年3月14日謀殺鄭嘉沛（38歲）。根據控方案情，申請人當年3月8日進入涉案便利店取走薯片，事主見狀截停，申請人當面吃薯片，隨後在附近超市拿走一把刀，折返便利店插向事主，其間說了數次「你會死」（You're gonna die），隨後離去。過程被閉路電視拍下，申請人翌日被捕，聲稱被惡魔附身。

申請人曾向上訴庭申請上訴許可，今年3月被拒絕，主要爭議案發時受挑釁犯案，申請方其後以相同基礎向終院申請許可。終院法官在判辭引述原審證供，指事主曾向申請人揮拳，但控方對此有爭議，閉路電視片段亦不支持說法。申請方又稱，申請人當時非常沮喪，不但未能如願到內地做僧人，亦身無分文、居無定所，同時有自言自語、妄想等表現，惟原審法官引導陪審團時無提及申請人的個人情况，構成實質和嚴重不公。

終院法官指出，案件應只集中於是否因聲稱的事主揮拳導致申請人失去自控能力，上訴庭法官已考慮所有相關因素，最終駁回申請。

【案件編號：FAMC 35/23】

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