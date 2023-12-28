明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

聖誕票房20年新低

【明報專訊】香港影業協會及香港戲院商會屬下機構「香港票房有限公司」公布，今年聖誕檔期票房收入約1960萬元，較去年跌40.33%，為20年新低。票房公司稱，聖誕假期是戲院業重要的黃金檔期，跌幅反映香港電影業消費市道持續低迷。香港電影工作者總會發言人田啟文認為，今個聖誕檔期票房不理想，「對業界而言是警號」，值得檢視背後成因。

按年減四成 田啟文：業界警號

票房公司統計今年聖誕檔期（24至26日）票房，全港影片票房總共約1960萬元，較去年同期的3284.8萬元票房收入少四成。票房公司稱，電影及戲院業生意嚴峻，情况令人擔憂。期內收入最多電影為《水行俠與失落王國》，其次為《旺卡》及《星願奇緣》，港產片票房最高是《年少日記》，排第五（見表）。

田啟文回應本報查詢表示，符合香港電影金像獎定義的港產片去年有33部上映，今年增至50部，回到較正常水平，惟聖誕檔期票房不理想。他相信與多個層面的因素有關，包括聖誕期間大批港人外遊等，舉例即使是期內最高票房的外語片《水行俠與失落王國》，票房表現亦不算理想。

田啟文指具體原因仍待詳細檢討，例如港人觀賞電影習慣是否有變，抑或今個檔期「戲碼」吸引度不及去年。他舉例最近較有話題的電影，包括《白日之下》及《年少日記》票房分別累計2083萬元及2202萬元，大部分票房收入也不在聖誕期間累積。

上 / 下一篇新聞

內地生疑遭啪針亡 3男控棄屍誤殺 消息指網上認識開毒品派對 工人揭伏屍空地
內地生疑遭啪針亡 3男控棄屍誤殺 消息指網上認識開毒品派對 工人揭伏屍空地
醫生：注射易過量 較吸入危險
醫生：注射易過量 較吸入危險
情緒支援熱線啟用 24小時年終無休
情緒支援熱線啟用 24小時年終無休
黨功過難評「至少磊落」 梁家傑：信公民社會仍在
黨功過難評「至少磊落」 梁家傑：信公民社會仍在
日行萬步細看香港 續做大狀探在囚黨友
日行萬步細看香港 續做大狀探在囚黨友
研模擬人腦系統 盼AI訓練快千倍 港大裘槎獎得主：港不重階級最可貴
研模擬人腦系統 盼AI訓練快千倍 港大裘槎獎得主：港不重階級最可貴
婦大棠賞楓 失足撼頭亡
婦大棠賞楓 失足撼頭亡
車禍兩港人傷重 留醫韶關
車禍兩港人傷重 留醫韶關
沙頭角明年第二期開放 荔枝窩村民口述歷史 回憶挑燈歲月 翻山為看電視
沙頭角明年第二期開放 荔枝窩村民口述歷史 回憶挑燈歲月 翻山為看電視
村長冀新街渡減價、售單程票
村長冀新街渡減價、售單程票
助取會堂免費場地 前議助收利市囚4月
助取會堂免費場地 前議助收利市囚4月
涉潛入學校女廁偷拍 城巴主任准20萬元保釋
涉潛入學校女廁偷拍 城巴主任准20萬元保釋
活化建築伙伴計劃 哥頓軍營再入選
活化建築伙伴計劃 哥頓軍營再入選
梁振英撐口岸24小時通關 邵家輝：零售有危有機
梁振英撐口岸24小時通關 邵家輝：零售有危有機
油麻地便利店命案 越裔男終極上訴駁回
油麻地便利店命案 越裔男終極上訴駁回
商場舖工傷不治 警無介入家屬起疑 警曾接報稱墮梯 事主兒子聽聞絆倒肇禍
商場舖工傷不治 警無介入家屬起疑 警曾接報稱墮梯 事主兒子聽聞絆倒肇禍
復康者醫療垃圾多 憂徵費增負擔 組織倡憑醫生紙取袋 環署：違污染者自付原則
復康者醫療垃圾多 憂徵費增負擔 組織倡憑醫生紙取袋 環署：違污染者自付原則
司機貨車休息遭掃射 氣槍男被捕
司機貨車休息遭掃射 氣槍男被捕
管道兩死案 大判經理二判負責人保釋被拒
管道兩死案 大判經理二判負責人保釋被拒
餅店員工疑工傷被解僱 和解獲賠8.8萬
餅店員工疑工傷被解僱 和解獲賠8.8萬
五度連任 石籬村長：光榮無憾 爭建天橋跑步巡區 扎根24載林紹輝轉戰YouTube
五度連任 石籬村長：光榮無憾 爭建天橋跑步巡區 扎根24載林紹輝轉戰YouTube
稱政府《指引》「當區議會幼稚園」
稱政府《指引》「當區議會幼稚園」
活在灣區：深圳退稅優惠 留意須從蛇口返港
活在灣區：深圳退稅優惠 留意須從蛇口返港
【Emily】「民調引用趨少」 民研電話調查改隔月做 指收費平台開設半年無人問津
【Emily】「民調引用趨少」 民研電話調查改隔月做 指收費平台開設半年無人問津
【Emily】海陸空部隊聯合巡邏 駐軍戰艇現維港
【Emily】海陸空部隊聯合巡邏 駐軍戰艇現維港
【Emily】主動回應見報率低 話感遺憾 陳月明：為地區爭取到不少成果
【Emily】主動回應見報率低 話感遺憾 陳月明：為地區爭取到不少成果
【Emily】迪士尼6萬件玩具捐25非牟利機構
【Emily】迪士尼6萬件玩具捐25非牟利機構
【Emily】孫玉菡認同留學係試煉 畀仔女決定
【Emily】孫玉菡認同留學係試煉 畀仔女決定