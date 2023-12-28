按年減四成 田啟文：業界警號

票房公司統計今年聖誕檔期（24至26日）票房，全港影片票房總共約1960萬元，較去年同期的3284.8萬元票房收入少四成。票房公司稱，電影及戲院業生意嚴峻，情况令人擔憂。期內收入最多電影為《水行俠與失落王國》，其次為《旺卡》及《星願奇緣》，港產片票房最高是《年少日記》，排第五（見表）。

田啟文回應本報查詢表示，符合香港電影金像獎定義的港產片去年有33部上映，今年增至50部，回到較正常水平，惟聖誕檔期票房不理想。他相信與多個層面的因素有關，包括聖誕期間大批港人外遊等，舉例即使是期內最高票房的外語片《水行俠與失落王國》，票房表現亦不算理想。

田啟文指具體原因仍待詳細檢討，例如港人觀賞電影習慣是否有變，抑或今個檔期「戲碼」吸引度不及去年。他舉例最近較有話題的電影，包括《白日之下》及《年少日記》票房分別累計2083萬元及2202萬元，大部分票房收入也不在聖誕期間累積。