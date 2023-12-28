梁振英撐口岸24小時通關 邵家輝：零售有危有機

保安局發言人昨日回覆查詢表示，對於延長部分口岸服務時間的建議，局方會繼續積極與香港及內地相關部門檢視關口的人流和運作，按實際需求考慮是否需要調整個別口岸的開放時間。

《行動計劃》目標3年內大灣區與國際通行規則相銜接的營商環境制度體系「基本建立」，並提到多項措施，包括在更多粵港口岸實施「一地兩檢」、「合作查驗、一次放行」等通關新模式，並結合實際需要推動更多口岸「24小時通關」；另提不斷完善「港車北上」，支持更多符合條件港澳非營運私家車毋須配額下多次經港珠澳大橋口岸進出廣東省。

梁振英昨在facebook發帖稱支持更多口岸24小時通關，認為本港短期內或會流失更多消費力，但如果港人「不擁抱競爭」，「就不會面對升級轉型的必要」。梁形容兩地交往首要是「通」，若交往不通，「不僅經濟發展受阻，民心隔閡還會造成政治問題」。

下月10日起 高鐵來往福田多24班次

另一邊廂，港鐵昨日公布，下月10日起加密往來西九龍站與福田站的列車班次，由每日74班增至98班，並延後部分短途列車的尾班車開出時間。

批發及零售界立法會議員邵家輝認為，若日後港人北上更方便，對本港零售業是「有危有機」，更方便港人北上消費，同時內地人來港亦方便。不過，邵指現時深圳居民來港受「一周一行」簽證所限，他期望政府盡快放寬安排至「一周多行」，並容許內地更多省市居民來港自由行。至於本港業界的升級轉型，他表示疫後業界受限人手不足，冀外勞逐步到位後可助業界提升服務。邵又稱政府需舉辦更多大型活動振興市况，「愈大型愈好」，近期廟街熟食夜市是成功例子。

旅發局昨日表示，今年除夕夜（31日）將舉行歷年規模最大煙花匯演，踏入晚上11時，港島地標建築樓頂包括海港中心、夏慤大廈和長江中心將每15分鐘發放四色煙火；午夜的除夕煙花音樂匯演綻放的煙花，將橫跨中環至北角一帶、闊度達1300米，歷時12分鐘。