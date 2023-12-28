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研模擬人腦系統 盼AI訓練快千倍 港大裘槎獎得主：港不重階級最可貴

【明報專訊】人工智能（AI）技術近年飛速發展，觸及圍棋競賽、藝術創作至疾病診斷等範疇，愈複雜的AI模型需愈高的運算力。香港大學電機電子工程系助理教授李燦正研發一款模擬人腦運作方式的「憶阻器」，冀將AI的訓練時間加速逾千倍，相關研究近日獲頒「裘槎麥德華前瞻科研大獎」。近年才移居香港的李燦說，香港最難能可貴之處在於不重階級，「（年輕人）可以肆無忌憚地做自己相信的東西，批判已經成立的東西」。

稱科研環境偏西方 利青年發揮

畢業於北京大學、在美國取得電子工程博士學位的李燦，2020年獲港大聘為電機電子工程系助理教授，從事教學及研究工作。他說香港雖屬華人社會，卻能提供一個偏向西方的科研環境，「重視規則、沒有特別重的hierarchy（階段觀念）」，讓年輕科研人員以至學生研究時「不用顧忌太多，比如說層級關係」，對創科發展尤其難得。他又稱香港背靠內地、與世界各地聯繫緊密，認為「很多年輕人也會選擇香港」。

投身AI研究領域逾10年的李燦現正與團隊研發一款模擬人腦運作方式的電路及系統，冀突破依賴GPU（圖像處理器）訓練AI模型的現况。他表示，傳統電腦儲存記憶及運算分散不同位置，人腦則傾向在儲存記憶之處直接運算，認為「類腦憶阻器」能減少運算時產生的延遲。他期望有關研究可於3至5年內落地轉化，而團隊稍早前曾就現有成果作架構性研究，「若以現有器件組成成熟系統，大概能夠加速100至1000（倍）」。

現時不少研究均着眼改良GPU加速運算，李燦反其道而行，不顧高風險續研發「完全不一樣的東西」。他說從事科研需極大興趣，「如果只享受結果，便很難接受失敗」，又寄語年輕人「做自己喜歡做的事情，在哪一個領域也永遠有立足之地」。

今年有4名學者獲頒裘槎麥德華前瞻科研大獎，包括李燦、科大物理系助理教授傅凱駿、科大生命科學部助理教授王瀾、理大應用物理學系助理教授冷凱。

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