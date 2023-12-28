研模擬人腦系統 盼AI訓練快千倍 港大裘槎獎得主：港不重階級最可貴

稱科研環境偏西方 利青年發揮

畢業於北京大學、在美國取得電子工程博士學位的李燦，2020年獲港大聘為電機電子工程系助理教授，從事教學及研究工作。他說香港雖屬華人社會，卻能提供一個偏向西方的科研環境，「重視規則、沒有特別重的hierarchy（階段觀念）」，讓年輕科研人員以至學生研究時「不用顧忌太多，比如說層級關係」，對創科發展尤其難得。他又稱香港背靠內地、與世界各地聯繫緊密，認為「很多年輕人也會選擇香港」。

投身AI研究領域逾10年的李燦現正與團隊研發一款模擬人腦運作方式的電路及系統，冀突破依賴GPU（圖像處理器）訓練AI模型的現况。他表示，傳統電腦儲存記憶及運算分散不同位置，人腦則傾向在儲存記憶之處直接運算，認為「類腦憶阻器」能減少運算時產生的延遲。他期望有關研究可於3至5年內落地轉化，而團隊稍早前曾就現有成果作架構性研究，「若以現有器件組成成熟系統，大概能夠加速100至1000（倍）」。

現時不少研究均着眼改良GPU加速運算，李燦反其道而行，不顧高風險續研發「完全不一樣的東西」。他說從事科研需極大興趣，「如果只享受結果，便很難接受失敗」，又寄語年輕人「做自己喜歡做的事情，在哪一個領域也永遠有立足之地」。

今年有4名學者獲頒裘槎麥德華前瞻科研大獎，包括李燦、科大物理系助理教授傅凱駿、科大生命科學部助理教授王瀾、理大應用物理學系助理教授冷凱。