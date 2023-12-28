日行萬步細看香港 續做大狀探在囚黨友

「以前會口號式說香港好靚，但其實真的好靚！」梁家傑說疫情期間難去游泳、健身，故改為日行萬步鍛煉身體，由大小商場、大街小巷至公園山野，都留下足印。他愛把沿途日落景致、花草蟲鳥統統拍下並上載社交媒體，跟網友交流，又說活了60多年，原來香港有很多地方沒去過，有些以前常常經過，但原來放慢步伐細味一磚一瓦，感受截然不同。

山野相遇 歡迎風花雪月

活了65年，梁家傑自言不年輕了，在這年代也不會再走從政之路，伴着公民黨走過「最後一程」後，會繼續做資深大律師、繼續漫步。他說暫未有移民計劃，未來會有更多時間探望在囚前黨友，多找朋友傾談聚會，也想發展一些興趣。

梁家傑曾想過公民黨在這時勢解散，是否應低調告終，但思前想後，認為做事「有始有終」好一點，畢竟過往有不少支持者，他想找個機會道謝及致歉，因有負18年前創黨時對市民作出的承諾。梁說，18年前一群專業人士矢志推動社會，跳出「舒適圈」參政，以結果論他們未成事，但總算盡力試過。由創黨到親手終結，梁說唏噓、不開心是人之常情，但「從政的人要在地，要充分評估身處的社會及客觀環境形勢」。