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港聞

港聞二

黨功過難評「至少磊落」 梁家傑：信公民社會仍在

【明報專訊】公民黨上周六（23日）完成解散的最後程序，曾有璀燦時光的天后黨址清空成「遺址」，18年光景餘下9.8萬元黨產「遺愛」公益金；前黨主席梁家傑宣告，「公民黨成為歷史」。公民黨成立時矢志以「執政黨」思維目標行事，到現時終結，梁家傑向支持者致歉，因無法履行許下的承諾；而對於當權者，他只有寄語「希望能為市民做些事，讓大家開心一點，很多人移民是因為感覺不安心，生活上面對困難，那便應做一些事，讓市民安心一點」。明報記者

執政黨思維行事 憾無法續履諾

公民黨2006年創立，曾在立法會有6席。梁家傑說創黨主席關信基教授當時提出以執政黨思維行事，而非說要做執政黨，意思是要求黨員提出切實可行的方案，不要天花亂墜。梁說當初希望公民黨成為推動香港建立民主制度、貫徹法治的後盾，惟事與願違，「現在做不到，除了感恩支持，也感抱歉」。

歷史有很多轉折，一念之差結果大不同。公民黨2009年選擇參加「五區公投」、2015年否決政改方案；2019年反修例運動後，黨員在立法會內會選主席時被指「拉布」、黨員參加初選等，凡此種種都被建制派指為挑動政權神經，其中2020年港澳辦和中聯辦同日發稿，譴責主持內會主席選舉的郭榮鏗「濫權」。對於當初選擇，梁家傑反問， 「假設歷史是A，結果是否一定是B？A與B之間其實還有很多環境變數，所以難說選了A就一定有B」。梁淡然道，公民黨既然完結，要他「蓋棺定論」也沒意思，但相信「歷史總會記一筆，公民黨存在過18年是如何」。

有曾經志同道合的前黨友今成行政會議成員，但公民黨如此離場。「大家在某一個點行了不同的路，沒有對與錯，大家也要為匆匆幾十年寒暑負責，你和我的選擇不同，大家要承受不同的後果。」談及抉擇，梁家傑說最重要是忠於當時的環境因素、形勢，做到最好，便是對自己有交代，此刻不願評功過好壞，但他在訪問中不下一次說到，對與錯也好，至少行事「磊落光明」。

黨友退場無人接棒 「無人無錢」

公民黨今年5月通過清盤解散，其後進入清盤程序，上周六由清盤人按公司條例召開最後會議，梁家傑等臨時執委辭職，完成解散程序。國安法實施、立法會及區議會議員被DQ（取消資格）下，有政黨堅持留下做地區工作，但梁家傑說，有些政團有扎根地區的歷史，但公民黨地區黨友都離開、退黨，政黨無人願接棒，「無人無錢」只好面對現實。客觀環境雖有局限，梁相信公民社會依然存在，也看到很多人仍在努力，期望可以互相扶持，「活好當下」。

籲港人心存盼望 當權者做些事為民解憂

梁家傑寄語香港人要「心存盼望」，究竟可「盼望」什麼？梁認為大家有困難、有心結時，可多找朋友飲茶、行山，大家保持聯繫，毋須一定談及政治，保持身心健康，無謂一個人「鑽牛角尖」，對未來不要太灰心，盼望香港會有更好的一天。他寄望掌權的人為留下來的人創造更好的生活條件，讓不安的人變得安心。不願再談政事的梁家傑，也只能說到這裏。

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