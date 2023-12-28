情緒支援熱線啟用 24小時年終無休

至少6人當值 兩資深督導候命

熱線接線員須接受至少30小時訓練，涉精神健康基本知識、轉介服務，以及危機支援，例如遇到自殘、傷害他人或被傷害的情况，至今訓練20名職員和逾140名義工，包括12名較資深督導員。

熱線統籌警方、消防及社署照顧者支援專線等政府服務，以及約20間非政府機構服務，包括生命熱線和撒瑪利亞防止自殺會、支援少數族裔的小彬紀念基金會，以及精神健康綜合社區中心營運機構。

醫衛局長盧寵茂昨出席熱線啟動禮稱，「情緒通」為政府首次全資設立精神健康支援熱線，18111號碼非常易記，代表覆蓋18區，當市民「一」有需要，可透過「一」條熱線獲得「一」站式服務。

林正財：研擴至通訊平台社媒

精神健康諮詢委員會主席林正財說，將蒐集數據分析求助者情緒及服務需要，檢討熱線運作，並會考慮將熱線擴至其他通訊平台和社交媒體；該委員會前主席黃仁龍稱熱線會提供不同語言，若無人接聽，系統會自動錄音，並承諾30分鐘內回電。

情緒通熱線營運機構負責人、利民會總幹事馮祥添說，其機構的熱線以往日均接收161個來電，每通平均傾談20至30分鐘，情緒通熱線有兩至三倍人手，相信服務量將相應倍增。他舉例鑽石山荷里活廣場命案後，其機構熱線服務量增逾一成，預計情緒通熱線推出初期需求較大，已調配最高峰人手候命。

無人聽可留言 30分鐘內覆

馮稱，情緒通熱線會即時將有需要個案轉介其他服務，若相關單位未能接收，或個案沒迫切需要，接線員會書面通知服務單位，對方會於3天內主動聯繫個案；若求助者有自殺等即時風險，接線員會交由督導員跟進和輔導，並聯絡警方和消防救援。

政府另為少數族裔設立情緒支援及輔導服務中心，首間位於佐敦的中心今起運作，由小彬紀念基金會營運，跨專業團隊由熟悉相關語言的社工和輔導員等組成。