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醫生：注射易過量 較吸入危險

【明報專訊】22歲內地碩士生懷疑在毒品派對被注射冰毒後身亡。資深精神科醫生曾繁光形容事件不幸，提醒由於注射毒品短時間內令血管吸收大量濃縮冰毒，因此風險較吸入高；但他強調，不論以什麼方式吸毒均危害生命。保安局禁毒處昨稱，今年首3季被呈報吸食冰毒人數較去年同期跌約5%；而冰毒在2015至2021年是最常被吸食的危害精神毒品，去年則被可卡因取代。

曾繁光指出，冰毒屬中樞神經興奮劑，是安非他命的一種，現時無醫療用途。他稱使用冰毒者易出現幻覺或被害妄想，「即使是影子，或對方的動作和表情，亦會增加使用者的疑心」。他提到，多年前有一名青年服用冰毒後，幻想自己懂得飛，不幸從20樓墮下身亡。冰毒副作用包括心律不正、血壓飈升及高燒，高燒容易破壞腦細胞；據他所知，有被送往醫院者，醫護人員以全身冰敷減低病人新陳代謝速度作搶救。

禁毒處昨回覆查詢，引述藥物濫用資料中央檔案室數字，去年有846人被呈報服用冰毒，較2020年的1256人跌約33%；另引述研究稱，由冰毒誘發的精神病在本地冰毒使用者中不罕見；逾八成以吸入煙霧方法服用，注射只佔少數。

另外，禁毒處提到本港整體吸毒情况近年大致受控，據藥物濫用資料中央檔案室，去年被呈報的吸毒人數較前年跌約14%，去年因毒品罪行被捕人數同樣下跌。

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