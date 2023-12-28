內地生疑遭啪針亡 3男控棄屍誤殺 消息指網上認識開毒品派對 工人揭伏屍空地

未見致命傷 現場無打鬥痕迹

大埔區助理指揮官（刑事）鍾志強警司表示，上周六早上8時接獲市民報案，指粉嶺圍一幢村屋附近空地發現身穿長袖衛衣的赤腳男子，昏迷不醒，救護員到場證實已死亡，身上沒任何財物及身分證明文件。經法醫初步檢查，死者頭左後方有約4厘米擦傷，右大腿有1厘米擦傷，沒有明顯致命傷痕，現場亦無打鬥痕迹。因事件不尋常，案件交由大埔警區重案組第三隊跟進。

調查顯示，姓許死者是一名內地來港的碩士生，他上周五曾到粉嶺圍一村屋單位與5名男子開派對，其間懷疑有人為他注射冰毒，許其後昏迷，5人將他抬離案發單位，棄置於約20米外的空地。警方周一突擊搜查涉事村屋，拘捕51歲姓關及20歲姓鄭男子，檢獲小量毒品。跟進調查後再於上水坑頭村拘捕62歲姓鄭男子。3人涉嫌非法處理屍體，關亦涉販毒，相信他與62歲疑犯曾為死者注射冰毒，二人另被控誤殺。至於各人案發時的精神狀態、有否吸食冰毒，仍有待調查，相信仍有人在逃。許的死因需驗屍確定。

5人涉抬離屍體 料兩在逃

警方昨午12時45分封鎖涉案村屋一帶，被捕姓關男子黑布蒙頭、腰纏鐵鏈，由探員押返案發現場重組案情。探員帶同人形公仔，讓疑犯模擬犯案經過，並攝錄整個過程，逗留約1小時，男子再被帶署扣查。記者昨向理大查詢死者是否其學生，理大回覆稱事件正由警方跟進，不宜評論。據了解，死者透過同性交友程式Grindr認識案中各人。

建築工人鄭生表示，上周六約8時與工友發現死者倒卧於空地，臉朝天，身體僵直發黑，馬上通知村長及報警。鄭稱死者身形肥胖，穿著黑衛衣，下身僅穿內褲，當日天氣寒冷，初時以為他酒醉外出小便，倒下冷斃，沒想到涉及命案。他稱曾見過他在此出入，相信是附近村屋租客的朋友，並透露村內不時有人晚上開派對，醉酒大聲喧嘩，但大致和平。

報案人：上身衛衣只穿內褲

以為飲醉凍死

現場解封後，有婆婆帶香燭到場拜祭，她稱死者伏屍的空地是她擁有，故希望「送走他」，但不感害怕，「又唔係我搞到佢咁」。涉案村屋樓高3層連天台，鄰居稱一租客租用全幢，深夜曾聽到搬椅桌的雜聲，但不清楚詳情。另有村民稱涉案村屋由姓彭原居民所有，業主去世後村屋交已移居外地的子女打理，託地產經紀租出，故不清楚租客詳情，又指事發後警方曾提供死者相片供認人。

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