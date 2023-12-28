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活化建築伙伴計劃 哥頓軍營再入選

【明報專訊】發展局昨公布，屯門前哥頓軍營Watervale House、西營盤前華人精神病院及山頂甘道23號3幢歷史建築，納入第七期活化歷史建築伙伴計劃，先邀請非牟利機構就前哥頓軍營提交活化建議，軍營屹立近百年，曾納入第五期伙伴計劃，後來告吹。

軍營用地面積約2590平方米，總樓面面積約648平方米，可供考慮用途包括圖書館、住宿機構、食肆、教育機構或商店及服務行業等，明年4月10日中午12時截止。發展局稱會適時公布其餘兩幢歷史建築申請安排。

公布名單後分批申請 增赤字資助上限

發展局發言人表示，全面檢討計劃後，決定公布所有納入計劃的歷史建築後分批推出接受申請，以加快評選及方便有興趣機構準備。發言人稱其他優化措施包括容許具有慈善身分的非牟利機構伙拍非慈善機構提交申請，另外為社會企業提供開辦成本，以及首兩年營運赤字單次資助上限由500萬元提高至600萬元。

屬二級歷史建築的前哥頓軍營建於1933年，曾是Octavius Arthur Smith及有中國現代糖業之父之稱的前廣東省農林局長馮銳的住宅，1959年英國軍部購入用作軍官會所。1997年後，軍營曾用作海關訓練學校、入境處訓練學校，以及沙洲和龍鼓洲海岸公園管理站，現已空置。該建築曾是第五期活化歷史建築伙伴計劃的項目之一，惟因應獲選機構指其業務推廣有所轉變，決定退出。

發展局明年1月12日及15日分別舉辦前哥頓軍營導賞團及工作坊，非牟利機構可於香港歷史文物保育活化網站報名。

另兩幢歷史建築分別為西營盤前華人精神病院及山頂甘道23號。位於東邊街45號的二級歷史建築前華人精神病院1891年落成，樓高兩層，採用文藝復興時期的復古建築風格，以紅磚及花崗石砌成。2011年評為一級歷史建築的甘道23號私人大宅建於1887年，樓高兩層，附近歷史建築包括舊總督山頂別墅守衛室及明德醫院等。

相關字詞﹕活化歷史建築伙伴計劃 發展局

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