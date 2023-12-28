助取會堂免費場地 前議助收利市囚4月

被告梁如娟（63歲，圖）原被控13罪，早前承認其中5項代理人接受利益罪以及3項欺詐罪，其餘控罪獲撤。

辯方資深大律師蔡維邦求情指出，背景報告顯示被告積極做義工，對案件有悔意，而被告在社會工作經驗較短，「唔多唔少對法律知識薄弱」，才犯下不幸錯誤。辯方又指，被告不是貪婪的人，冀法庭考慮她還押時承受牢獄之苦，判處較短刑期。

官斥持續犯案 判賠民政署2.5萬元損失

裁判官黃國輝判刑時表示，被告案發時任職區議員助理，她面對的並非單一控罪，而是一段時間內的多項控罪，具有持續性。裁判官又稱，被告每次收取500元賄款，行為屬於欺詐，故採納7個月為量刑起點。

裁判官考慮被告紀錄良好，本案亦有少許檢控延誤，酌情減刑至6個月。被告認罪獲扣減三分之一刑期，判囚4個月，所有控罪刑期同期執行。裁判官亦下令被告向周永勤賠償2500元的涉案賄款，並向民政署賠償逾2.5萬元的場租損失。

案情指被告2017年4月至2018年11月向民政署提交8項申請，獲准免費使用4個社區會堂和社區中心，其間被告從一名歌唱社主要成員收取賄款共2500元，令歌唱社可免費使用場地。廉署接獲投訴後展開調查，揭發該歌唱社非場地合資格團體。若民政署獲悉將不會批准申請及豁免費用2.5萬元。

【案件編號：TMCC 1458/23】