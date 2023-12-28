沙頭角明年第二期開放 荔枝窩村民口述歷史 回憶挑燈歲月 翻山為看電視

明報記者 馬耀森

漁護署前高級地質公園主任、世界地質公園網絡個人會員楊家明負責統籌「一個人一個故事」項目，他稱聯合國教科文組織近年推動地質公園可持續發展，除推廣山水地貌，亦重點推展復村，希望吸引適量的旅客到訪及村民回流，令鄉村可持續發展。

手機掃二維碼聆聽口述故事

楊家明表示，適逢沙頭角進一步開放，獅子會自然教育基金撥款資助「一個人一個故事」項目，市民到荔枝窩村入口及故事館，以手機掃描二維碼，就能聽到村民小故事，每個故事配以插畫。項目最快下月中推出，首批15個故事，每個約1分鐘，可選擇廣東話、英語或普通話，故事由村民提供，當中大部分村民已離鄉別井數十年，是漁護署人員根據村民提供的資料，甚至親自到外地邀約訪問，是累積多年成果。

荔枝窩村民黃偉程早年移居愛爾蘭，近年不時回港協助漁護署聯絡散落海外的村民，他說荔枝窩偏遠，發展較慢，1960年代仍未有電力。他憶述童年先後經歷以蠟燭、火水燈及氣燈照明，曾用火水燈挑燈夜讀；至1971年荔枝窩有電，「『啪』掣就有光，實在太方便」，鄰近小灘村家境較富裕的村民購入了黑白電視機，荔枝窩村民晚飯後會步行逾半小時到小灘看電視，「看什麼已不記得，只記得有電視睇已經好開心」。

另一名從英國回流的荔枝窩村民曾漢民稱，昔日荔枝窩、梅子林及三椏等7條村的村務由培成堂管理，記錄人丁及舉辦太平清醮等，擁有一定權力，若有村民違規，可以將之逐出村。他憶述當年荔枝窩很窮，村民大多沒鞋穿，村長獲邀到村外與官員開會，就由培成堂撥款2毫替村長買鞋。

漁署最快明年首季設慶春約文化徑

除村民提供故事，漁護署最快明年第一季設立慶春約文化徑，初步貫通荔枝窩、梅子林及蛤螗等，沿途設立解說牌，讓市民或旅客得知沿途地點及建築歷史。