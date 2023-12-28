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港聞二

活在灣區：深圳退稅優惠 留意須從蛇口返港

【明報專訊】過去的聖誕假期深圳關口滿是北上玩樂的港人，在聖誕節前的12月11日，深圳宣布境外旅客離境「即買即退」措施，第一個試點為深圳萬象城內23家名牌店，包括HERMES、LOUIS VUITTON、DIOR、Cartier及Chole等國際知名消費品牌。顧客在指定名店購買商品及取得《境外旅客購物離境退稅申請單》就可在集中退付點退回現金。深圳當局希望包括港人在內的境外客多往當地消費，但對港人來說要留意必須經蛇口港回程才能享受退稅優惠。

明報記者 龍彩霞

深圳自12月11日開始試行離境退稅「即買即退」便利措施。記者在12月15日到訪國貿站的萬象城，先到客服查詢退稅流程，由於實施只有幾天，客服人員對流程細節交代得都有些含糊，特別是當問到是否退現金還是可退到電子錢包這個問題時客服回答含糊，反而記者隨後到首階段參與23家名牌店其中一家的LV，店員十分清楚退稅流程。12月25日記者再到萬象城查詢有關名店退稅事宜時，大部分參與商店銷售員都知悉港澳同胞有得退稅，並對退稅的細節清楚了解，但仍有部分如FENDI售貨員未知道「即買即退」措施。

現金退稅 可即時再消費

深圳致力吸引世界各地消費者，本月中宣布境外旅客離境「即買即退」措施，旅客在指定商戶購物500元至11萬元（人民幣，下同）（見表3），便可以即場獲退稅，並且是人民幣現金，消費者可即時用現金再購物。但有幾個地方要留意。首先今次退稅試行只限深圳萬象城的23家品牌，並不是任何在深圳的消費都可以退稅。出境不可以經皇崗、羅湖、落馬洲或蓮塘等口岸，要經蛇口港或寶安機場出境，並須在消費後的17天內出境，中間不可以出境及拆除包裝。同時不可以在內地居住超過183天。

港澳台在內的境外旅客，在深圳的試點商店購買商品後，按規定取得銷售發票和《境外旅客購物離境退稅申請單》，便可在店內領取以人民幣現金支付的實退增值稅。但要留意之後要手持退稅申請單、回鄉證、信用卡及購物單據到退稅點發出證明，並以刷個人信用卡作為擔保，退稅點會在信用卡帳戶內預留退稅的稅款，但不會過數。港澳同胞只需在17天內經蛇口港或寶安機場出境便可以解除信用卡擔保，不會扣回退稅金額（見表2）。港人不會經寶安機場離境，所以從蛇口港返港是取得退稅優惠的必經之路。

離境前不可拆開包裝

萬象城LV售貨員表示，聖誕節有港人專程來購物，消費金額達5萬元以上，雖然深圳店與香港店款式有分別，但也有香港消費者在該店尋找香港熱門款式。退稅點職員表示，購物不可以用公司信用卡，只能用個人信用卡。若在購物退稅後，如經其他深圳口岸出境，但在17日內再去深圳，再經蛇口出境可以嗎？職員表示可以在國內暢遊，但不可以在17日內在其他口岸出境，因為不符合退稅條款，並且在退稅後貨品也不可以拆開包裝使用，因為蛇口及寶安機場的海關關員要檢查相關貨品是否曾使用。

現時有23家店符合「即買即退」，消費者可以留意心儀品牌是否在退稅名牌名單內。據報道，深圳市稅務局第二稅務分局長戴文忠稱，同一旅客同一日在同一試點商店購物的上限額度為11萬元，將最大程度地滿足境外旅客，尤其是香港旅客的消費需求。

實際退稅率9% LV OnTheGo較港廉

在深圳買LV手袋退稅後確比香港廉宜，例如LV經典款式「OnTheGo」，香港官方價格25,800港元，按現在0.92匯率算下來約23,736元人民幣，同款在內地官方價格24,000元人民幣，經過「即買即退」政策，退回9%稅款 ，到手只需21,600元人民幣，比在香港買節省2136元人民幣。旅客在消費滿500元後，即可在店內辦理即買即退稅，也可在幾家商店購物後，再到商場的服務中心一次過退稅。退稅率實為11%，但需要繳付2%手續費，所以實際退稅率為9%，也就是說買1萬元的貨品，可以退900元，即相當於九一折。

記者在12月25日當天問萬象城Dior店員，聖誕節是否多了港人來捕捉退稅優惠？店員指排隊入店確有很多香港消費者，但當了解要在蛇口港或寶安機場出境才可以扣稅，則多表示要考慮。就記者所見，當天入名店的港人不少，但做退稅則未見。萬象城LV售貨員說推出退稅吸客後，退稅的港人不多，她只接觸過幾宗。

[活在灣區]

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