信制度會隨社會演化 摩登村長：回歸起點 黃大仙廖成利：憾未發揮區會最大功能

明報記者 陳亦瀅

民主派於2019年區選取得多席，黃大仙區更因民主派全取25席，一度被稱為「黃金大仙」。回憶當初，廖成利透露當時黃大仙只剩彩雲東選區無民主派參選，因此決定復出，原本打定輸數，估計是唯一會輸的選區，豈料當年投票率創歷史新高，在社會氣氛帶動下順利當選。不過宣誓風波下，4年任期未完，大部分區議員相繼辭職離開，只剩他和另一區議員譚香文。廖形容未能發揮到區議會最大的功能，對他也是一種遺憾。

區內剩兩議員 循房委會議政

黃大仙區區議會只餘下兩人，任期還有一半，廖成利得意地說，他在最艱難的情况下「殺出一條小路」，根據區議會報告發現，房屋事務委員會的工作範圍是包括就房屋政策、居民居住質素發表意見，加上譚香文本身為該委員會的副主席，因此二人可透過委員會，討論在房屋範圍內居民衣食住行的議題，惟沒有撥款權力。他形容這是區議員生涯難忘經歷之一。

廖成利早於1980年代出任區議員，他憶述當時居於橫頭磡，那年代大學生對「港人治港」有憧憬，幾乎每人都希望一畢業就當區議員。他形容，當年每個屋邨會組織一個居民協會，由協會派員出選區議員，近年才變得政治化。1985年，27歲的他以橫頭磡居民委員會身分參選並當選。他憶述，區議員又被稱作「摩登村長」，每條屋邨一旦有事，區議員要第一時間出現，因此和居民有緊密聯繫，甚至會獲邀到街坊家中用膳。

無視選票要脅 撐為基層建屋

出任多屆區議員，廖成利稱當中有不少趣事，但有兩種情况是一定會遇到，包括要為共同利益做事，以及為弱勢出聲。他指當年政府在馬仔坑村興建臨時房屋區，以安置獅子山木屋區的居民，遭附近的天馬苑居民反對，後者甚至聯署及表明不投票給他，最終他決定贊成興建臨時房屋。他說，作為區議員不應為選票做事，要減少居民的痛苦（minimize suffering），即使弱勢社群選票較少，但長遠而言是正確的。

「謹慎地悲觀」 將交棒年輕人

回到當下，民協原擬派出兩名年輕人出戰今屆區選，但區選之路因未能取得足夠提名終止，原計劃參選的民協總幹事郭偉誠，亦陪同廖成利受訪。廖成利以飛行棋比喻，形容新制度下的區議會是走回最初的起點，認為所有制度都會因應社會進步而慢慢演化，區議會選舉制度4年後、甚至8年後亦會有改變，他形容是「謹慎地悲觀」。

泛民主派未來數年絕迹區議會，廖成利早於半年前已因身體問題決定不再參選，未來會先操練身體再作準備。他明言將探索新路向，民協亦會繼續地區工作，未來的路如何走，廖稱會交棒給年輕人，自己會變「啦啦隊」。訪問期間，他數度提及自己當年與郭偉誠一樣，也是民協總幹事，已將「武功」傳授予郭，「我是第一屆，他（郭偉誠）是最後一屆，如果他走不出這條路，就真的成為最後一屆」。郭偉誠笑言「最後一屆很悲哀」，但也點頭回應廖成利的教誨，至於他的表現是否令廖成利滿意，就要等未來4年揭曉。

（區議員告別系列．三）