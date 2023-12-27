首10月新登記私家車 電動佔2/3

料2027年全港充電位20萬個

謝展寰發表網誌表示，2017年本港電動私家車佔新登記私家車的比率約9%，而今年首10個月，新登記電動私家車的數目為22,970輛，佔所有新登記私家車總數約64.3%，即約三分之二的新登記私家車是電動車，增速已屬世界前列。

私樓4年後料14萬充電位

為方便車主於居所為車輛充電，謝表示資助私人屋苑停車場安裝電動車充電設施的「EV屋苑充電易資助計劃」反應熱烈，決定額外注資15億元。按現時所收申請，涉及資助額已近35億元撥款上限，周日（31日）將停止接受申請。他預計2027至2028年度完成整個計劃後，可協助約700個現有私人屋苑停車場，約共14萬個現有停車位加裝充電設施。

政府車場充電將轉私營

現時政府的公共充電設施免費提供服務，謝指做法違反用者自付原則，故政府會逐步將政府停車場的電動車充電服務市場化，交由私人營運，並收取充電費。其中葵芳及堅尼地城停車場將率先於周四及周五晚上起，收取充電服務費；餘下位於72個政府停車場、逾1400個中速充電器亦會逐步實施充電收費，預計有關充電服務市場化計劃明年中完成。

謝展寰表示，政府更計劃明年開始招標，試將油站轉型為充電站，及鼓勵部分現有油站加裝充電設施。他說，未來公共充電服務會按市場需求增加穩步發展，目前已有機構宣布為其停車場提供電動車公共充電站，例如領展及房委會等，預計未來數年有關停車場的充電設施將達2萬個甚至更多。