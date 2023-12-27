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港聞

港聞二

學生設計RFID系統挨板企位 車擬參考

【明報專訊】電車公司正研究和測試智能電車管理系統，包括應用無線射頻辨識（RFID）技術和人工智能，以支援電車位置追蹤、提升電車通訊、車務調配等工作。公司同時正研發預報電車到站的手機應用程式，兩者預計2024年底完成並應用。首屆「叮叮科創大賽」中文組冠軍嘉諾撒聖心書院團隊的設計，同樣有提及電車安裝RFID，以便向乘客提供電車到站時間。身兼香港電車市場商務及品牌總監的叮叮科創總經理張永恆表示，其設計與公司現時的研究方向對應。

兩中學團隊奪「叮叮科創」冠軍

「叮叮科創大賽」為全港首個交通主題設計的STEAM比賽，學生利用擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、人工智能（AI）和流動應用程式等創新科技提出STEAM方案，以推動智慧城市發展。嘉諾撒聖心書院團隊提出的「電車智能預測系統」，會在電車站安裝「智能顯示屏」，並在電車利用RFID和紅外線技術等，在顯示屏列出電車到站時間和車上滿客量。電車車門上方亦安裝紅、黃、綠指示燈，讓上車乘客得知上層滿客量。

明年底前裝RFID 預報到站時間

張永恆指出，雖然嘉諾撒聖心書院團隊的「智能顯示屏」面對電車站供電等問題而難以執行，但公司現正為所有電車安裝RFID，預計2024年底全部裝好；配合手機應用程式，乘客屆時可得知電車的到站時間。

挨板可企可坐 慳位方便走動

除研發智能電車管理系統和手機應用程式外，電車公司亦冀解決車上乘客擠迫情况。英文組冠軍張祝珊英文中學團隊留意電車下層乘客多為短途客，但乘客經常難從車尾走到車頭下車，故提出「橫行不霸道」設計，將車內其中一邊椅子改為「挨板」，兩邊可提供16個站立位置，以騰出更多空間方便乘客上落車。乘客亦可倚靠「挨板」站立，減少在電車減速或停靠時撞到別人的風險。

張永恆提到，現時第七代電車在車尾近上車位置亦安裝一塊「挨板」，與張祝珊英文中學團隊的設計理念相若，故實際執行上較易得到政府批准，研究和提升現時電車至第八代時，亦可參考該設計。

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