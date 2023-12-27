工人記分制實施9個月 協興：地盤意外率降1/3

初有爭拗 解說後工人配合

記分制以應用程式「協興工地通」運作，工人如違反地盤安全規則，如沒佩戴安全帽、高空工作時未有使用安全帶，會因應事項的危險程度被記分。當累計一年內被記滿15分後，工人需於兩周內確認參加由香港建造業總工會舉辦的強制安全訓練計劃，才可進入地盤工作。曾被記分的工人亦可參加安全改進課程，以獲減5分。

使用系統地盤工佔全港近半

記分制猶如違例駕駛記分制，馬德源透露，概念的確源自其駕駛經驗，指分析過往幾年公司工業意外，近七成與工人安全意識不夠或不小心有關，故希望以記分制提醒工人不要重複違規。

他強調機制並非懲罰工人，而是提升安全意識，並設有獎賞制度，工人正確回答有關工地安全的問題，或就工地情况提供意見，可獲得超市禮券。

據協興建築數字，截至上月底，系統有逾5.6萬登記用戶，佔現時全港活躍工作的建築地盤工人數目47%；當中約2800名工人曾被記分，八成半被記1至4分；19人被記10分以上，其中兩人被記滿15分，均已參加安全課程。

2800人曾被記分

兩人滿15分上職安課

馬德源指出，被記分工人數目只佔系統登記人數5%，代表有九成半工人都安全工作，認為情况與預期相若，又稱推行9個月後工人意外率下降約三分之一。

協興記分制只於旗下工地推行，馬德源希望未來全港工人有統一系統，以加強整個行業的安全意識，亦建議由工人發牌平台操作，即建造業議會，「等於我們駕駛執照，誰發牌給你的，就是扣分和記錄的那個人，這樣就最有效」。

分判商工人何錫山曾因沒穿安全鞋和高空工作時沒使用安全帶，分別被記2分和4分。他說有信心不會被記滿分，認為機制未有增加工作壓力。被問執行時會否發生爭拗，協興總管工盧德昌表示，「說沒有就是騙你的，但我們會耐心講解安全是為工人自己和家人做，他們都會接受需要改變」，記分制推行一段時間後，勸喻工人的次數亦逐漸減少。

明報記者 郭曉欣