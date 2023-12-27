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港聞

港聞二

港人韶關車禍一死兩傷 所乘私家車越線撼對頭車

【明報專訊】有港人於聖誕節在內地遇上車禍。駐粵經濟貿易辦事處昨公布3名港人前日（25日）於廣東省韶關市乘坐一輛內地車牌私家車時遇交通意外，釀一死兩傷。特區政府發言人稱涉事車輛非網約車，亦非透過「港車北上」計劃進入廣東的香港私家車。韶關市政府稱經初步調查，事故是因涉事車輛越線爬頭，與對頭車迎面相撞；經呼氣酒精測試，兩車司機沒醉駕。

據了解，該私家車由一名內地人駕駛，載着一名內地人和3名港人，涵一對香港夫婦及女親友，其中港人妻子死亡。

駐粵辦昨稱，前日獲悉一宗當日下午在韶關市發生的交通意外，一名香港居民死亡和兩名香港居民受傷，均為乘客，當時乘坐一輛內地車牌私家車。

駐粵辦稱與入境處會繼續與涉事港人及家屬聯繫，提供可行協助。據了解，車上5人相識，當時一同出遊，兩名傷者被送往樂昌市第二人民醫院治理。

包括港人夫妻 妻死夫無生命危險

韶關市政府宣傳辦發稿稱涉事韶關車牌車輛載有5人，包括3名港人，當日中午向北行駛至樂昌市坪石鎮梯子嶺村路段時越線爬頭，與對頭的東莞車牌私家車相撞。韶關車牌車輛上3人受傷，當中一名港人送院搶救不治，另兩人無生命危險。

非網約港車北上 不涉醉駕

特區政府發言人回覆本報稱，據了解意外發生地點為韶關樂昌市，涉事車輛是一輛內地車牌私家車，並非網約車，亦不是透過「港車北上」計劃進入廣東省的香港私家車。翻查資料，樂昌市位於韶關市北部，與湖南省交界。

發言人稱案件由韶關當局調查，基於尊重求助人和家屬意願和私隱，不便透露有關人士個人資料和其他詳情。

相關字詞﹕車禍

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