葉劉曝光最多 稱傳媒傾向訪問資深議員

江玉歡打入十大 歸功「敢言」

本報以慧科新聞網統計立法會議員今年在本報報刊及網站曝光次數，首10名多屬資深議員，如身兼行會召集人的葉劉淑儀、民建聯李慧琼、實政圓桌田北辰等；民建聯陳恒鑌和江玉歡去年未進入首10位，今年則分別排名第9和10名。

葉太見報次數由去年2400次跌至1700次，她說受行會身分所限，刻意減少受訪發表意見，但傳媒傾向訪問有經驗和權威的議員，因此排名仍較高。江玉歡則說，一直有留意慧科新聞網統計的見報次數，估計由於自己較敢言，善用社交媒體分享工作，令傳媒較多報道她的意見。

蘇長荣兩年包尾「遺憾」 稱會更主動聯絡傳媒

另一邊廂，6名議員連續兩年位列見報次數最少的10名之內，包括經民聯吳永嘉和龍漢標、法律界林新強、選委界蘇長荣、陳月明及譚岳衡。連續兩年傳媒曝光次數最少的蘇長荣說，一直「盡心盡力工作」，關心的議題全面，認為符合履職要求。他對於見報率低感到遺憾，估計因自己較少表達意見，傳媒認為採訪他不太有新聞價值，將會更主動與傳媒聯絡。

容海恩頻見報因家翁被通緝

分析各議員的「熱門報道關鍵字」，均與他們的言行或重要事件相關，曝光率高不一定屬正面。新民黨容海恩因家翁袁弓夷遭警方國安處通緝，7月被警方帶走協助調查，與容相關的熱門關鍵字包括「通緝」、「國安」、「袁彌昌」等。至於選委界何君堯早前大力抨擊同志運動會，他的熱門關鍵字就有「伴侶」、「小眾」等。