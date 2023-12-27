葉劉曝光最多 稱傳媒傾向訪問資深議員

【明報專訊】綜觀傳媒曝光排名最高的立法會議員，多為資深議員，其中新民黨主席葉劉淑儀蟬聯見報最多的議員，她認為是因為傳媒傾向訪問有經驗和權威的議員。至於選委界蘇長荣連續兩年傳媒曝光最少，他說一直盡力工作，對見報率低感到遺憾，「你們傳媒可能覺得採訪我不是太有價值」，他將更主動聯絡傳媒。
江玉歡打入十大 歸功「敢言」
本報以慧科新聞網統計立法會議員今年在本報報刊及網站曝光次數，首10名多屬資深議員，如身兼行會召集人的葉劉淑儀、民建聯李慧琼、實政圓桌田北辰等；民建聯陳恒鑌和江玉歡去年未進入首10位，今年則分別排名第9和10名。
葉太見報次數由去年2400次跌至1700次，她說受行會身分所限，刻意減少受訪發表意見，但傳媒傾向訪問有經驗和權威的議員，因此排名仍較高。江玉歡則說，一直有留意慧科新聞網統計的見報次數，估計由於自己較敢言，善用社交媒體分享工作，令傳媒較多報道她的意見。
蘇長荣兩年包尾「遺憾」 稱會更主動聯絡傳媒
另一邊廂，6名議員連續兩年位列見報次數最少的10名之內，包括經民聯吳永嘉和龍漢標、法律界林新強、選委界蘇長荣、陳月明及譚岳衡。連續兩年傳媒曝光次數最少的蘇長荣說，一直「盡心盡力工作」，關心的議題全面，認為符合履職要求。他對於見報率低感到遺憾，估計因自己較少表達意見，傳媒認為採訪他不太有新聞價值，將會更主動與傳媒聯絡。
容海恩頻見報因家翁被通緝
分析各議員的「熱門報道關鍵字」，均與他們的言行或重要事件相關，曝光率高不一定屬正面。新民黨容海恩因家翁袁弓夷遭警方國安處通緝，7月被警方帶走協助調查，與容相關的熱門關鍵字包括「通緝」、「國安」、「袁彌昌」等。至於選委界何君堯早前大力抨擊同志運動會，他的熱門關鍵字就有「伴侶」、「小眾」等。