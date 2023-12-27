議員見報率減 四成少於一日一次 葉劉：今年社會爭議少 劉兆佳：若「無人識」應加強溝通

明報記者

社會關注立法會議員表現，曾有傳媒報道中聯辦監察議員「見報率」。立法會今年會期本月結束，以慧科新聞網資料庫統計89名議員今年截至本月24日，在本地報刊及網站的曝光次數，平均每名議員見報515次，較去年的581次減少一成。其中35人今年曝光次數少於365次，換言之平均每日見報少於一次。不過，今次統計有其局限，因未包括電子傳媒及海外傳媒報道的數量。

因JPEX案協助事主

吳傑莊排名躍升最大

不過，有三分之一議員的曝光次數不減反增，其中選委界吳傑莊今年排名躍升37位至第27，為升幅最多的議員，見報次數增加逾七成。近月虛擬資產交易平台騙案頻生，「JPEX」是與吳傑莊相關的熱門關鍵字，他相信自己有協助受影響市民，曝光因而較多，同時令不少事主知道可向他求助，冀最終能幫助更多市民。他又表示，今年不少議題與其專業相關，如資訊科技事故、發展Web3.0等，他都積極評論。吳傑莊認為中央及中聯辦必定關心議員表現，不過未就議員曝光率設立硬指標，他不感壓力。

關注精神健康 陳沛良曝光增

選委界陳沛良是去年見報次數最少的10名議員之一，今年排名大升至第51，見報次數增加六成。他說去年留意到曝光率較低，今年遂爭取多與傳媒交流、就不同議題發言，但強調中聯辦沒有施壓。他自言較關心精神健康、「港車北上」等議題，今年社會討論較多，所以曝光機會增加。

個別議員今年排名大跌，包括選委界陳曼琪、林順潮等，見報次數也明顯減少。林順潮說會以立法會職能作為工作重點，將繼續關注醫療、創科等範疇，不會刻意爭取曝光。

葉劉拒評中聯辦滿意否

指新丁需時捕捉議題

對於議員整體曝光減少，葉劉淑儀相信因今年爭議事件少，社會氣氛平穩，預期明年政府就《基本法》23條立法，將觸發更多討論，議員曝光率會回升。被問到部分議員見報次數較少，葉太拒評中聯辦會否滿意，認為各議員表現勤力，惟議會新丁仍需時學習捕捉社會關注的議題。

劉兆佳分析，今年新冠疫情結束、經濟活動恢復，傳媒有不同關注點，令議員曝光減少，又認為部分議員知名度低，不過在其代表的界別具影響力。他稱，官員、社團人士同樣致力提升曝光率，傳媒報道空間有限，議員確有挑戰。