明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

議員見報率減 四成少於一日一次 葉劉：今年社會爭議少 劉兆佳：若「無人識」應加強溝通

【明報專訊】立法會議員表現備受關注，本報以慧科新聞網統計，89名議員今年至12月24日在本地傳媒平均曝光515次，與去年全年計減少一成。四成議員曝光少於365次，平均每日見報少於一次。新民黨主席葉劉淑儀認為曝光減少因社會爭議少，又承認公眾對今屆議員較陌生，議會新丁需時學習捕捉社會關注的議題。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為不能單憑曝光率評價議員表現，但如果「做了兩年議員都無人識」，應加強與各界溝通、改善發言質素。

明報記者

社會關注立法會議員表現，曾有傳媒報道中聯辦監察議員「見報率」。立法會今年會期本月結束，以慧科新聞網資料庫統計89名議員今年截至本月24日，在本地報刊及網站的曝光次數，平均每名議員見報515次，較去年的581次減少一成。其中35人今年曝光次數少於365次，換言之平均每日見報少於一次。不過，今次統計有其局限，因未包括電子傳媒及海外傳媒報道的數量。

因JPEX案協助事主

吳傑莊排名躍升最大

不過，有三分之一議員的曝光次數不減反增，其中選委界吳傑莊今年排名躍升37位至第27，為升幅最多的議員，見報次數增加逾七成。近月虛擬資產交易平台騙案頻生，「JPEX」是與吳傑莊相關的熱門關鍵字，他相信自己有協助受影響市民，曝光因而較多，同時令不少事主知道可向他求助，冀最終能幫助更多市民。他又表示，今年不少議題與其專業相關，如資訊科技事故、發展Web3.0等，他都積極評論。吳傑莊認為中央及中聯辦必定關心議員表現，不過未就議員曝光率設立硬指標，他不感壓力。

關注精神健康 陳沛良曝光增

選委界陳沛良是去年見報次數最少的10名議員之一，今年排名大升至第51，見報次數增加六成。他說去年留意到曝光率較低，今年遂爭取多與傳媒交流、就不同議題發言，但強調中聯辦沒有施壓。他自言較關心精神健康、「港車北上」等議題，今年社會討論較多，所以曝光機會增加。

個別議員今年排名大跌，包括選委界陳曼琪、林順潮等，見報次數也明顯減少。林順潮說會以立法會職能作為工作重點，將繼續關注醫療、創科等範疇，不會刻意爭取曝光。

葉劉拒評中聯辦滿意否

指新丁需時捕捉議題

對於議員整體曝光減少，葉劉淑儀相信因今年爭議事件少，社會氣氛平穩，預期明年政府就《基本法》23條立法，將觸發更多討論，議員曝光率會回升。被問到部分議員見報次數較少，葉太拒評中聯辦會否滿意，認為各議員表現勤力，惟議會新丁仍需時學習捕捉社會關注的議題。

劉兆佳分析，今年新冠疫情結束、經濟活動恢復，傳媒有不同關注點，令議員曝光減少，又認為部分議員知名度低，不過在其代表的界別具影響力。他稱，官員、社團人士同樣致力提升曝光率，傳媒報道空間有限，議員確有挑戰。

相關字詞﹕陳曼琪 林順潮 陳沛良 吳傑莊 立法會議員見報率 立法會議員

上 / 下一篇新聞