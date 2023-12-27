聯匯之父：人幣貶值平一成 港元料年中轉弱

本港由於匯率問題，貨品價格變相加價。一向力主維持聯繫匯率制度的祈連活接受本報查詢時重申，他認為香港應維持制度不變，相對本地零售業等周期影響，有更多更重要的因素需考慮。

祈連活在其創立的International Monetary Monitor通訊撰文，提及他上月底來港，聽到很多港人北上深圳消費、食飯或消遣，並引述投行分析報告，可能有數以十萬計港人周末北上。祈連活說，港元跟隨美元，近年走強勢，美聯儲去年加息後，人民幣持續疲弱，過去一年多相對港元匯價貶值約16%。與此同時，香港物價升幅高於內地，自2020年2月至今年，內地消費物價上升1.4%，同期香港物價上升6.1%。

根據1998年亞洲金融風暴後，包括人民幣在內其他亞洲貨幣貶值，港元在聯繫匯率下跟隨美元變動。祈連活相信，香港與內地價格差距調整，不用1998至2004年那麼長，但仍很大程度取決於美元走勢。他稱美國加息及息差擴大，是美元升值、帶動港匯上升主因，反之若美國減息，也令美元變弱。不過，他相信這段期間香港零售業、旅遊業及航空貨運業會繼續受影響。