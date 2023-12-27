明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

港10地直達深圳超市 跨境巴受歡迎加班

【明報專訊】內地大型超級市場「山姆會員商店」近期受港人熱捧，除了早前有旅行社推出購物團以「直送及包入場」作賣點，近日亦有直通巴公司推出專線，於本港鑽石山、屯門、尖沙嘴共10個地點設跨境巴士往返深圳山姆超市。不少港人昨趁聖誕假期最後一日坐巴士專線去「掃貨」，讚貨品划算，有人貨品堆滿購物車。旅遊巴司機稱專線大受歡迎，前晚連續4班回程車均坐滿乘客。

有稱為購食物日用品 「港貴一倍」

深圳福田山姆專線旅遊巴由永東巴士推出，本報記者昨午實測，見到約20名市民乘坐，近半帶同行李箱。由深圳灣口岸前往山姆車程約20分鐘，到站後行經一個商場即可到達深圳福田印力中心山姆分店。昨日所見有不少港人光顧，有人「戰利品」堆滿購物車。

特意北上購物的港人陳女士表示，新專車直達山姆非常方便，過往從地鐵站前往山姆需步行約10分鐘，所以購物後回程較不便。她說，今次主要去買厚毛氈，認為質地和價格都較香港貨品優勝，「只需70多元（人民幣），香港起碼要200多元，真的比較划算」。聖誕假期到內地旅遊的劉氏一家四口趁回港前到山姆「掃貨」，再坐專線回港。劉先生稱購買食物和日用品為主，「買了一箱奇異果，只需50多元（人民幣），香港哪能找有這麼便宜，起碼貴一倍」。

司機：聖誕夜連續4班車滿客

旅遊巴司機表示，專線大受歡迎，每程最少約有20名乘客，晚上較多人坐專線前往深圳灣口岸返港，前晚連續4班車都坐滿乘客。永東直巴營運副總監謝蔚俊向傳媒表示，現時載客量達七八成，昨更一度加開班次至1小時一班，反應超出預期。

會籍制超市 入場260人幣年費

專線現時可往返尖沙嘴、油麻地、觀塘、鑽石山、沙田、葵芳、荃灣、元朗及屯門9個地點，單程票65港元、來回票100港元，往返機場則每程150港元。山姆超市實行會籍制，須做會員才可入場購物，普通會員年費260元人民幣；港人如欲登記，須攜回鄉證及持內地電話號碼。

相關字詞﹕永東巴士 山姆會員店 山姆會員商店 北上消費

上 / 下一篇新聞