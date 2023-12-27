港10地直達深圳超市 跨境巴受歡迎加班

有稱為購食物日用品 「港貴一倍」

深圳福田山姆專線旅遊巴由永東巴士推出，本報記者昨午實測，見到約20名市民乘坐，近半帶同行李箱。由深圳灣口岸前往山姆車程約20分鐘，到站後行經一個商場即可到達深圳福田印力中心山姆分店。昨日所見有不少港人光顧，有人「戰利品」堆滿購物車。

特意北上購物的港人陳女士表示，新專車直達山姆非常方便，過往從地鐵站前往山姆需步行約10分鐘，所以購物後回程較不便。她說，今次主要去買厚毛氈，認為質地和價格都較香港貨品優勝，「只需70多元（人民幣），香港起碼要200多元，真的比較划算」。聖誕假期到內地旅遊的劉氏一家四口趁回港前到山姆「掃貨」，再坐專線回港。劉先生稱購買食物和日用品為主，「買了一箱奇異果，只需50多元（人民幣），香港哪能找有這麼便宜，起碼貴一倍」。

司機：聖誕夜連續4班車滿客

旅遊巴司機表示，專線大受歡迎，每程最少約有20名乘客，晚上較多人坐專線前往深圳灣口岸返港，前晚連續4班車都坐滿乘客。永東直巴營運副總監謝蔚俊向傳媒表示，現時載客量達七八成，昨更一度加開班次至1小時一班，反應超出預期。

會籍制超市 入場260人幣年費

專線現時可往返尖沙嘴、油麻地、觀塘、鑽石山、沙田、葵芳、荃灣、元朗及屯門9個地點，單程票65港元、來回票100港元，往返機場則每程150港元。山姆超市實行會籍制，須做會員才可入場購物，普通會員年費260元人民幣；港人如欲登記，須攜回鄉證及持內地電話號碼。