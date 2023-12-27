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3天假119萬人北上 多入境客86萬 元旦假將至 餐飲業：內地同休假料生意稍增

【明報專訊】周末連聖誕假4天長假期結束，在聖誕長假期首3天，累計有132.7萬人次香港居民出境，當中至少近九成赴內地或澳門，其餘經機場離港旅遊。同期的內地及外地旅客訪港人流則遠少於港人外遊，3天出境港人比入境旅客多85.7萬人次。本周末（30日）起再有接連元旦3天假期，餐飲業界認為屆時內地同樣是假期，料可因內地客外遊受惠，生意會較聖誕假稍增。

聖誕長假期首3天、即上周六至周一（23至25日），扣除經機場口岸出境人流，經羅湖及港珠澳大橋香港口岸等出境的香港居民有約119萬人次，意味該3天至少近89.6%出境港人赴內地或澳門。

旅客入境方面，內地及其他訪客同期共有47萬人次，3天期間港人出境數量至少較旅客入境人次多85.7萬。

昨為聖誕假第四天，截至晚上9時，包括香港居民、內地與其他訪客，本港共有逾80.5萬人次進出口岸，當中入境佔48.6萬人次。多個連接內地口岸昨有不少人返港，據本港記者昨午4時許觀察，深圳灣口岸返港人流中不少屬「一家大細」並攜同行李，記者花約20分鐘過關返港。

晚飯客「僅一輪」 蘭桂坊人流「遜去年」

回顧過去聖誕長假期市况，蘭桂坊協會總監張素媚昨在港台《千禧年代》表示，今個聖誕假到蘭桂坊的人流明顯較去年少，以往平安夜或聖誕日，下午2時許人流開始增多，但今年傍晚5至6時才開始多人。稻苗飲食專業學會榮譽會長邱金榮則指，不少餐廳在晚飯時段只做到一輪客人，估計業界整體生意較去年聖誕假少兩三成。

元旦食肆生意料3.8億遜年初

黃家和：股市樓市損消費慾

本周末將迎緊接元旦日的3天假期。香港餐飲聯業協會會長黃家和向本報分析，過去聖誕4天假期結束，市民陸續回港，相信市民在聖誕外遊後，短期內未必再外遊，加上元旦亦是內地公眾假期，相信周末與元旦連續3日的餐飲市况應較聖誕節好些，政府除夕夜亦會安排煙花匯演，亦是吸引市民外出的利好因素。他估計剛過去的聖誕節（25日）餐飲業生意額約為3.5億元，比平安夜稍低，相信元旦食肆生意額可稍增至3.8億元。

黃家和稱，今年初的元旦日餐飲業生意額約4.2億元，相信下周一的元旦會稍跌。他解釋，今年1月1日本港與內地仍未通關，港人大部分留港，加上當時是新冠疫情尾聲，政府放寬不少防疫措施、去年11月中發放電子消費券，有助當時市况；反之今個元旦無相關利好因素，且股市及樓市不太好，市民消費意欲或受影響。

旅界指元旦團未增 料因酒店貴

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠接受本報查詢時表示，聖誕節內地無假期，元旦日有休假，相信接下來的周末連元旦日，內地來港的自由行旅客會增多，或會留港兩三天。不過據她向同行了解，元旦假期報團來港數量無特別增加，對入境團市况不感樂觀，她相信與本港酒店價格昂貴有關。她分析，鄰近香港的海南島設免稅區，買化妝品等與香港同享免稅，內地旅客或選擇到當地消費、為節省酒店開支而不來香港。

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相關字詞﹕旅遊業 餐飲業 元旦 北上消費 出境 聖誕假期

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