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港聞二

灣區熱搜：行業疫下受創 有企業關閉或破產

【明報專訊】2010年成立於美國紐約的共享辦公室營運商WeWork，一直被外界視為IWG的主要競爭對手，不過這間市值曾高達470億美元（折合約3666億港元）的「獨角獸」今年11月在美國申請破產保護。雖然市場普遍認為WeWork問題是自身管理不善，而非行業整體狀况，但無可否認的是此前3年疫情的影響，大多數人需要居家辦公，令一度百花齊放的共享辦公模式遭到嚴重打擊。

IWG接手WeWork部分網點

以英國上市的IWG為例，是全球主要共享辦公室供應者，總部位於瑞士，成立於1989年，在同行中歷史最悠久，但回顧3年疫情期間，2020年IWG轉盈為虧，之後2021及2022年亦持續錄得虧損。不過疫情過後，今年上半年，IWG錄得創紀錄的17億英鎊收入，按年增長14%，淨負債也下降至6.58億英鎊。

IWG也積極擴張，除了最近在深圳開設新Regus辦公中心，今年5月IWG在香港也新開4個共享工作間。另據路透社報道，隨着WeWork在美國申請破產保護，IWG也趁機接手該公司部分網點，未來亦會繼續關注適合的WeWork網點，尋找接手機會。

在共享辦公領域，WeWork的處境並非個別例子。內地的共享辦公室企業如優客工場、築夢之星、辦伴等，開業至今也未有盈利，其中今年7月辦伴的北京業務全線關閉，南京業務也出現工資、佣金、物業租金拖欠等各種情况，8月又傳上海項目拖欠業主租金。另外，成立8年多、被視為中國版WeWork的優客工場，情况也窘迫，這間於2020年7月登陸美國納斯達克，比WeWork還早上市的共享辦公室企業，不單長期虧損，今年更多次因欠款等被列入失信名單，公司創辦人毛大慶也被限制高消費。

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