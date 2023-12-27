灣區熱搜：疫後需求增 靈活辦公室深圳擴張 IWG進駐南山創科樞紐 距口岸10分鐘車程

明報記者 林迎

新開業的Regus中心位於深圳南山粵美特大廈（IMT），IWG香港及大灣區董事總經理張知予表示，中心鄰近深圳灣口岸，便利香港企業與內地大灣區建立聯繫，加強協同效應，「這位置是南山核心，南山是科技創新中心，IWG在選擇位置時，是看整個片區的需求」。他表示，這是IWG集團在深圳第9間、亦是大灣區第39間商務中心，設有獨立辦公室、共享辦公室、會議室、休息區等。新中心提供290張工作枱，並有24小時運作的服務台，在12月14日開幕當天，有部分區域已租出。

冀便利境外客戶往來

張知予對本報表示，過去受新冠疫情影響，大家對工作模式改觀，「更多人希望有靈活辦公的方案，企業也意識到要給員工這樣的選擇，我們的模式剛好迎合這個趨勢。正因為今年以來入駐率都令人滿意，才考慮多開一間」。他解釋，IWG優勢首先是全球網絡，無論會員來自阿姆斯特丹還是香港，都一樣可以使用旗下各中心的服務；第二是租約靈活；第三是「拎包入駐」，「開一間寫字樓要裝修、買家具、搞網絡，要考慮很多事情，我們提供『拎包入駐』方案，你明日想開工，甚至今日立刻想開工，我們都可幫你提供一間辦公室」。

IWG合作伙伴、環達商務服務有限公司行政總裁何錦稱，其公司為境外企業在中國開展業務提供相應服務，讓境外企業在中國落地更加簡單，「這個地方很近深圳灣口岸，如果在內地見客戶、辦其他事，再到香港搭飛機，從這裏10分鐘車程就過關」。Regus會員客戶、深圳21世紀教育網創始人陳俊宇亦讚Regus辦公中心「環境好、窗外風景優美」，其公司主要提供海外留學申請服務，客戶來自深圳不同地區，所以看中Regus的聯合辦公模式，可約客戶在各地方見面。

信前景俏 拒評WeWork狀况

今年11月，開創共享辦公浪潮的WeWork在美國申請破產保護，外界分析原因並非行業由盛轉衰，主要是WeWork擴張過急，資金周轉不善，令競爭對手從中受惠（見另稿）。張知予不評論其他公司狀况，但對IWG前景有信心。