【Emily】日本「考察」 林素蔚嘆難買交通卡被嘲 曾因核水倡發旅警 網民問何不留港消費

Suica年中話停售 旅客版仍有售

林素蔚日前喺facebook發帖，話喺東京無法購買Suica實體卡，嘗試買手機版亦失敗，最終要買車票、花逾3小時先去到銀座。佢批評，去過十幾個內地城市都未遇過類似情况，反問：「能夠順利買車票坐車回酒店難道不是對一個國際旅遊之都最基本的要求嗎？」佢又抱怨半夜先到酒店，食肆都關門，要去便利店醫肚，「今晚休息過後，明天繼續考察！」

翻查資料，當地早於今年中宣布停售Suica實體卡，不過旅客版仍有售。林素蔚個專頁即有好多留言，有網民質疑未能買Suica卡係佢個人問題。Emily睇番，林素蔚6月曾建議政府因應日本排放核廢水，考慮對當地發出旅遊警示，大批網民就諷刺佢去日本旅遊，有人反問點解唔響應政府呼籲留港消費。有人留言話，「係咪要交待（代）一下『考察』左（咗）啲咩？」

林素蔚噚日再喺fb回應，感謝網民對佢高度關注，稱只係想分享生活點滴，無諗過會引起咁大迴響。