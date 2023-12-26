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極端天災頻 民安隊加強裝備 激流搶救清塌樹山泥 培訓近300人員

【明報專訊】今年多個颱風襲港，民安處表示，參考天文台及國際氣象組織預測，全球極端氣候情况愈趨頻密及激烈，因此加強隊員應對天災的訓練及裝備，今年已訓練70個水災搶救員，包括在水浸地點推進操練、災民緊急撤離及庇護中心管理等，配合近年增設的多功能行動頭盔、助浮衣及信號燈等裝備；另已訓練200個鏈鋸操作員，協助處理塌樹、路障及山泥傾瀉。

配備多功能頭盔浮衣信號燈

民安處高級行動及訓練主任（新界）趙汝泰表示，該處過往數年專注疫情相關行動，去年重新計劃工作路向，加強極端氣候應對工作，例如今年有逾100名隊員到消防及救護訓練學院，接受激流搶救及搶救技術訓練。他指出，每次8號或以上風球都會派逾百人當值，即使人手不足仍「關關難過關關過」，形容在「和平忽然泛起漣漪」時仍有能力動員。

趙又稱，社區復原工作同樣重要，因此今年起延長隊員善後工作時間；其中9月颱風「小犬」襲港後，全港多處山泥下塌，民安處派出熟習山嶺推進的技術人員，協助工程人員到相關位置做勘探工作。另外，截至上周四（21日），民安隊錄得71宗山嶺搜救行動，主要是搜救失蹤者；趙指出，單獨行山是致命傷，家屬不清楚失蹤者行蹤，導致動用很多資源都未必找到。

出動山嶺推進員 開路勘探

民安隊社區教育組2020年成立，已舉辦19次「緊急事故公眾安全教育計劃」，提升市民基本求生技能。民安處行動及訓練主任（社區教育）蕭寶華提到，在鯉魚門和大澳等較常受災地點撤離時，部分長者會以守護家園為由不願離開，該處希望透過恆常社區教育與長者建立關係，撤離時長者才願意跟隨。

蕭寶華又發現，中學生亦不了解鎖匙、身分證、電話連充電器是「逃生三寶」，她又指有學生逃生時還顧着要帶功課，擔心翌日欠交。不過，她認為公眾面對惡劣天氣的應對已日漸進步。

民安隊現時編制有3770人，截至上月底有700個空缺。趙汝泰稱，疫情後成員重投職場，小部分隊員移民，加上其他紀律部隊招聘困難，會向民安隊員招手；他慶幸隊員都願意「頂硬上」，人手空缺暫不影響服務。他稱已開展全年招募，由以往每年一期訓練，加開至3期，「密食當三番」，避免有人等入伍期間興趣減退而改變心意。民安處亦會加強大專院校推廣，招攬人手。

「山竹」後逾百人善後難忘

趙汝泰上月獲頒公務員事務局長嘉許狀，入職約23年的他表示工作不單一，能滿足他攀山涉水的興趣及「教書癮」，而非只在辦公室做行政工作。他提到2018年超強颱風「山竹」襲港，隊員剛完成行動、正返回各自正職崗位時，發現全港很多道路因塌樹或山泥傾瀉被封，交通近乎癱瘓，隊員再受徵召，紛紛出動協助清理路障，首數天日均出動逾百人，善後工作持續大半月，累計約千人參與，是迄今較深刻經歷。

明報記者 施晉宇

相關字詞﹕民安隊 極端天氣 民眾安全服務處

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