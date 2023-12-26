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珠海口岸地皮借澳門發展輕軌 李慧琼倡河套仿效共管模式 一次過關檢

【明報專訊】在北京舉行的十四屆全國人大常委會審議草案，把鄰近澳門拱北口岸、屬於珠海的一幅土地，以「租賃」方式撥予澳門管轄，以供澳門建設輕軌東線項目。全國人大常委李慧琼認為，本港可考慮透過共管或租賃方式，在內地設口岸實行「合作查驗、一次放行」過關模式，包括沙頭角口岸及落馬洲河套區等。

港澳辦副主任王靈桂受國務院委託說明草案時表示，澳門政府正在推動建設澳門輕軌東線項目，並涉及一幅屬於珠海市行政區域的V形不規則地塊，該地塊總面積為3700.178平方米，其中陸地面積1439.13平方米、海域面積2261.048平方米。澳門輕軌項目已於今年8月開始施工，爭取於2028年前完成。

拱北V形地供澳門建輕軌站

他續說，早前已有全國人大常委會授權澳門對橫琴島澳門大學新校區、橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區實施管轄的先例，可在此基礎上起草草案，指這安排「符合一國兩制方針」。至於相關陸地和海域的移交管轄日期，以及具體坐標和面積，草案列明由國務院確定，在決定規定的期限內不得變更上述區域的用途。

借地發展基建 李：要有資源

對於預計草案何時實施，李慧琼稱暫未肯定，但認為澳門輕軌預計2028年建成，相信不需太長時間。李慧琼表示，內地以租賃方式容許特區在個別土地實施司法管轄權已有先例，包括澳門橫琴大學及香港深圳灣口岸。她認為本港可考慮透過共管或租賃方式，在內地口岸實行「合作查驗、一次放行」過關模式，即一次過完成出入境手續，進一步推動通關便利。李慧琼認為將重建的皇崗都可考慮採用此模式。

至於應否仿效澳門租賃內地土地發展基建，李慧琼則認為要考慮實際需要，再與內地商討，強調各地土地資源有限，「深圳都很缺乏土地，不止是香港」。

相關字詞﹕深圳灣口岸 澳門輕軌 珠海 國務院 澳門

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