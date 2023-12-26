明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

中大：AI腸鏡增瘜肉檢測率 資淺醫生使用幫助更大

【明報專訊】及早篩查和切除大腸瘜肉可減大腸癌風險，但傳統內窺鏡檢查可能遺漏難察覺的瘜肉，切除時差之毫釐可致腸出血和穿孔。中大醫學院研究發現以實時人工智能（AI）輔助系統協助大腸鏡可增加四成腺瘤檢測率，初受訓醫生使用更增近六成。該院另建立AI平台實時監測大腸鏡瘜肉切除手術，有望減低出血和穿孔風險，料明年起展開臨牀試驗。

中大醫學院前年引入AI輔助大腸鏡，威爾斯親王醫院現有4台AI儀器，若系統偵測到瘜肉會顯示於大腸鏡實時影像。團隊前年4月至去年7月招募766名需做大腸鏡檢查的病人，分兩組以傳統大腸鏡或輔以AI檢查可致癌的腺瘤瘜肉，發現輔以AI可增加41%腺瘤檢測率，年資較淺的醫生使用更可增加58%（見圖）。

研AI手術監察提示方向

中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授柳浩城說，大腸鏡準繩度受瘜肉大小形狀和位置、醫生操作經驗限制，AI系統有助資歷淺者識別瘜肉。他稱團隊正做第二期臨牀研究，數據將交予醫管局參考會否引入技術，成為恆常服務，將來亦須制定臨牀指引，包括要求醫生覆檢AI沒有察覺瘜肉的位置，免過於依賴系統。

該院另分析47宗由專家操作大腸鏡切除瘜肉的黏膜下剝離術（ESD）錄影中逾200萬個影像，建立AI-Endo系統實時監察ESD手術進度及表現，並提示正確剝離層面和方向，術後有表現評估報告，另擬加入提示切除路徑。

系統處於動物實驗階段，料明年開始人類試驗。

中大醫學院外科學系助理教授葉瀚智稱，ESD手術技術要求高，醫生須完成500宗大腸鏡檢查案例才可受訓。他說切除瘜肉時相差一至兩毫米可致流血和穿孔，最壞情况需開刀補救。

葉稱，以往研究顯示ESD手術出血率及穿孔率達五至六成，形容AI-Endo系統如同副駕駛員，在駕車「過線」時會提示；系統已用豬實驗，初步顯示可減出血及穿孔風險。

趙偉仁：等於多30年經驗

中大醫學院候任院長、外科學系教授兼周毓浩創新醫學技術中心主任趙偉仁說，另一團隊正研究內窺鏡機械人手術，擬將來結合AI-Endo系統為手術導航。他說威院每年有逾250宗腸道ESD及40宗上消化道ESD手術，系統可助資歷較淺者加快熟習，「不是每名醫生都有30年經驗，但（系統）就會給你30年經驗」。

相關字詞﹕大腸鏡 大腸癌 內窺鏡 人工智能 趙偉仁 中大醫學院

上 / 下一篇新聞