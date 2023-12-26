中大：AI腸鏡增瘜肉檢測率 資淺醫生使用幫助更大

中大醫學院前年引入AI輔助大腸鏡，威爾斯親王醫院現有4台AI儀器，若系統偵測到瘜肉會顯示於大腸鏡實時影像。團隊前年4月至去年7月招募766名需做大腸鏡檢查的病人，分兩組以傳統大腸鏡或輔以AI檢查可致癌的腺瘤瘜肉，發現輔以AI可增加41%腺瘤檢測率，年資較淺的醫生使用更可增加58%（見圖）。

研AI手術監察提示方向

中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授柳浩城說，大腸鏡準繩度受瘜肉大小形狀和位置、醫生操作經驗限制，AI系統有助資歷淺者識別瘜肉。他稱團隊正做第二期臨牀研究，數據將交予醫管局參考會否引入技術，成為恆常服務，將來亦須制定臨牀指引，包括要求醫生覆檢AI沒有察覺瘜肉的位置，免過於依賴系統。

該院另分析47宗由專家操作大腸鏡切除瘜肉的黏膜下剝離術（ESD）錄影中逾200萬個影像，建立AI-Endo系統實時監察ESD手術進度及表現，並提示正確剝離層面和方向，術後有表現評估報告，另擬加入提示切除路徑。

系統處於動物實驗階段，料明年開始人類試驗。

中大醫學院外科學系助理教授葉瀚智稱，ESD手術技術要求高，醫生須完成500宗大腸鏡檢查案例才可受訓。他說切除瘜肉時相差一至兩毫米可致流血和穿孔，最壞情况需開刀補救。

葉稱，以往研究顯示ESD手術出血率及穿孔率達五至六成，形容AI-Endo系統如同副駕駛員，在駕車「過線」時會提示；系統已用豬實驗，初步顯示可減出血及穿孔風險。

趙偉仁：等於多30年經驗

中大醫學院候任院長、外科學系教授兼周毓浩創新醫學技術中心主任趙偉仁說，另一團隊正研究內窺鏡機械人手術，擬將來結合AI-Endo系統為手術導航。他說威院每年有逾250宗腸道ESD及40宗上消化道ESD手術，系統可助資歷較淺者加快熟習，「不是每名醫生都有30年經驗，但（系統）就會給你30年經驗」。