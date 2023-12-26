旅業料聖誕元旦300萬港人外遊 平安夜蘭桂坊人流按年少一成

根據入境處數字，聖誕假期首日、即上周六（23日），經各口岸出入境人次達106萬，創疫後新高；周日（24日）則有104.7萬人次出入境，出境人次佔63.3萬，包括逾45.8萬香港居民，當中近4.5萬港人經機場離港，逾39.8萬經陸路口岸出境到內地。昨日聖誕節截至晚上9時，各口岸錄得39.5萬人次入境和44.6萬人次出境，分別以羅湖和落馬洲支線口岸佔最多。

東南亞旅客多 因港聖誕氣氛佳

崔定邦昨早在港台節目《千禧年代》表示，聖誕假期到大陸遊玩的旅行團受港人歡迎，其中如大灣區、廣西桂林、貴州的短線行程報名情况超越疫前水平。他提及，雖然內地團的團費受成本上升影響，較疫情前貴，但傳統受港人歡迎的外遊城市，如台北、日本東京、韓國首爾等的機票價格亦較高，相信部分市民因此選擇到內地遊玩。至於訪港旅客，崔定邦表示，來自東南亞國家的旅行團或旅客數量較平日多，相信因香港聖誕節日氣氛濃厚。

張素媚表示，平安夜蘭桂坊的人流較去年少約一成，但形容氣氛不俗。她表示，區內位置較優越的酒吧於入夜後全部爆滿，但高級餐廳訂枱情况仍較往年稍遜，部分餐廳可以即時入座。張素媚亦表示，多了內地遊客到蘭桂坊「打卡」，並指這類遊客到訪的比例愈來愈高。她預計，除夕夜不少市民旅行完畢回港，生意及人流會較暢旺。

餐飲業：有中餐廳門可羅雀

香港餐飲聯業協會會長黃家和則指出，今年平安夜餐飲業生意「未至於咁爆」，估計整體生意額約為3.8億元，較去年的4.3億元跌逾一成。他透露，最受影響的是中餐廳，形容有招待散客的酒樓門可羅雀，估計與近日多人北上消費或離港外遊有關。