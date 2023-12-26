疫後巡遊 大口環醫護化身聖誕老人慰病童

今年首次化身為聖誕老人的護士周曉聰稱，見到小朋友表現開心，自己亦十分滿足，希望讓病童知道世界還有希望，不一定要被病痛慢慢「蠶食」，「佢哋都係值得快樂嘅」。另一護士張凱淇則化身《魔雪奇緣》角色愛莎，她說病童有時只可躺在病牀上、接觸不到世界，盼藉活動分享快樂，讓他們知道世界上還有很多開心事等待被發掘。

李家超伙學生製曲奇

特首李家超於社交平台上載短片，分享早前於禮賓府招待來自心光盲人院暨學校、「共創明Teen」及職訓局學生的片段。來自心光學校的學生演奏聖誕歌，李家超及其夫人林麗嬋向學生送上聖誕禮物及聖誕卡，又與學生一同製作曲奇及調製飲料，李家超試飲後笑稱「呢個聖誕節真係特別甜」。他表示，這個特別日子要關心身邊不同背景、不同需要的人，向他們傳遞愛的信息，一同建立充滿溫暖和善意的社會。