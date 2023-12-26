堆填區男工遭倒駛垃圾車夾死 承辦商屬太古旗下 環保署促5天內交報告

據悉，60歲死者李志明為垃圾車升降台操作員。環保署稱死者為新界西北廢物轉運站營運合約承辦商聘用，負責在新界東北堆填區操作廢物傾倒台，承辦商會向死者家屬提供緊急恩恤金。根據環保署網頁，新界西北廢物轉運站合約承建商是太古惠明有限公司，記者昨向太古集團查詢，截稿前未獲回覆。

昨午2時許，一輛垃圾車在新界東北堆填區倒駛期間疑撞倒男工，將他夾在車與升降台的石墩之間，獲救時胸部受傷，陷入昏迷，事主送往北區醫院搶救後不治，死因有待驗屍後確定。

司機下車查看始發現

據悉，工人事發時正於升降台處理垃圾，有穿著反光衣，一輛垃圾車倒後駛至，垃圾車司機疑未有留意工人繼續倒車，直至不見有人操控升降台，落車查看，才知工人被夾在車尾與升降台之間，於是立即駛開垃圾車，但事主已昏迷，遂報警求助。

警員接報後到新界東北堆填區最高處調查。現場有一輛垃圾車，車尾後方近斜坡位置遺下一堆廢料。

勞工處表示接報後已即時派員到場，正就意外原因展開調查。

翻查資料，2017年1月曾發生同類事故，40歲男工人遭倒後駛上斜台的重型垃圾車撞至重傷，送院後不治。