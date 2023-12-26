記者實測20育嬰室 半數用前須問准

衛生署數據顯示，截至今年6月約有390間設於政府物業內的育嬰間。本報實測所見，政府轄下育嬰室大部分需由職員開門，部分則自由出入。雖然個別職員或保安會詢問「BB喺邊」，但當記者表明自己是職場媽媽，需使用育嬰室泵奶，對方都同意開門。

記者發現部分康文署轄下育嬰室門外貼有使用須知，規定「每次只限一個家庭單位（最少包括一名成人及一名同行嬰兒）使用」，不過，記者欲使用香港中央圖書館育嬰室泵奶時，也獲職員准許進入。香港文化中心育嬰室門口也貼有同類告示，但記者到訪時沒職員在場，可成功進入。

政府多部門齊指沒規定須攜嬰

康文署回覆本報稱，轄下部分場地會於育嬰室張貼使用指引，以免設施被不適當使用，但會因應市民實際需要彈性處理，不會禁止市民在育嬰室收集母乳供嬰兒其後使用。

衛生署稱母親即使沒帶同嬰兒，仍可使用育嬰室收集母乳供嬰兒其後使用。房屋署稱房委會無規定使用者必須攜帶嬰兒方可使用育嬰間設施。

入境處稱有需要的市民可在育嬰室集乳，該處按政府指引提供育嬰室給有需要者，指引沒列明必須帶同嬰兒方可使用育嬰室。

醫管局稱轄下育嬰間可供母親集乳，職員會盡量便利使用者和提供必要協助。民政總署稱沒就轄下育嬰室的使用制定專用指引不允許沒攜帶嬰兒的人進內作育嬰相關活動。

商場環境寬敞 有稱遭濫用需上鎖

商場育嬰室進出相對自由，環境更寬敞，例如美麗華廣場第一期、朗豪坊和圍方可自由進出；希慎廣場育嬰室門外設對講機，只需按掣，等候數秒就可入內。

房委會轄下博康商場育嬰室則上鎖，職員為記者開門時告知育嬰室曾被人濫用，「之前有一男一女入去『搞嘢』，所以𠵱家要鎖住」。